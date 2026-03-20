Embarcadero annonce la sortie de l'environnement de développement intégré (EDI) RAD Studio 13 Florence Update 1 (RAD Studio 13.1), ainsi que les versions Delphi 13 Update 1 et C++Builder 13 Update 1

Améliorations de qualité et petites optimisations pour VCL et FireMonkey



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Embarcadero Technologies, Inc. est une société américaine de logiciels informatiques qui développe, fabrique, concède sous licence et assure le support de produits et services liés aux logiciels par l'intermédiaire de plusieurs divisions produits. Fondée en 1993, elle est entrée en bourse en 2000, est redevenue une société privée en 2007 et est devenue une division d'Idera, Inc. en 2015. Parmi ces produits, il y a Delphi, C++Builder et Embarcadero RAD Studio.Delphi est un langage de programmation polyvalent et un produit logiciel qui utilise le dialecte Delphi du langage de programmation Object Pascal et fournit un environnement de développement intégré (EDI) pour le développement rapide d'applications de bureau, mobiles, web et de console. C++Builder est équivalent à Delphi, mais repose sur le langage de programmation C++ plutôt que sur Pascal, en utilisant la bibliothèque de composants visuels Delphi et un compilateur C++ natif. Embarcadero RAD Studio est une suite de développement rapide d'applications qui inclut Delphi et C++Builder pour créer des applications natives Windows, mobiles et de bases de données.Delphi comprend un éditeur de code, un concepteur visuel, un débogueur intégré, un composant de contrôle du code source et la prise en charge de plugins tiers. L'éditeur de code intègre Code Insight (complétion de code), Error Insight (vérification des erreurs en temps réel) et la refactorisation. Le concepteur visuel de formulaires offre la possibilité d'utiliser soit la Visual Component Library (VCL) pour le développement Windows pur, soit le framework FireMonkey (FMX) pour le développement multiplateforme. La prise en charge des bases de données est une fonctionnalité clé et est assurée par FireDAC (Database Access Components). Delphi est réputé pour sa vitesse de compilation élevée, son code natif et la productivité qu'il offre aux développeurs.Récemment, Embarcadero a annoncé que RAD Studio 13 Florence Update 1 (RAD Studio 13.1), ainsi que Delphi 13 Update 1 et C++Builder 13 Update 1, sont disponibles. RAD Studio 13.1 Florence apporte un large éventail d'améliorations à l'ensemble du produit, combinant de nouvelles capacités de plate-forme avec un investissement continu dans la qualité et la productivité des développeurs.Parmi les points forts, citons un nouveau compilateur natif Delphi Windows sur Arm (Arm64EC), des mises à jour pour les dernières plateformes Android et iOS, des améliorations du moteur LSP de Delphi et l'introduction d'un nouveau FireMonkey Style Designer. Cette version apporte également de nombreuses améliorations de l'EDI, des mises à jour de modernisation de l'interface utilisateur et des améliorations continues de la VCL, de FireMonkey, de C++Builder, de l'accès aux bases de données et des technologies web.RAD Studio 13.1 et Delphi 13.1 introduisent une nouvelle plateforme cible native pour le compilateur Delphi : Windows sur Arm. Delphi peut désormais générer des binaires Arm natifs qui s'exécutent sur des appareils Windows sur Arm (y compris les machines virtuelles Windows sur Arm sur les Macs basés sur Arm), sans avoir recours à l'émulation Intel.La nouvelle cible est disponible dans le Gestionnaire de plateformes de l'EDI et permet aux développeurs d'étendre davantage leur prise en charge native de Windows, en créant des applications pour Win32, Win64 (Intel) et Win64 (Arm) à partir de la même base de code. Les applications Delphi existantes peuvent généralement être recompilées pour la nouvelle plateforme avec un minimum de modifications.D'un point de vue technique, Delphi génère des binaires Arm64EC. Arm64EC (Emulation Compatible) est une ABI Windows sur Arm introduite par Microsoft qui permet au code Arm64 natif d'interagir de manière transparente avec le code x64 émulé. Cette approche permet de mélanger des bibliothèques Intel avec un exécutable basé sur Arm et prend en charge la migration progressive en préservant les conventions d'appel x64 et l'utilisation des registres.La chaîne d'outils Delphi Windows sur Arm repose sur LLVM 20. Elle exploite l'infrastructure de l'éditeur de liens LLVM et certains services RTL, s'appuie sur l'UCRT de Microsoft pour les fonctionnalités d'exécution de base et utilise LLDB pour le débogage. Les applications compilées avec Delphi pour Windows sur Arm interagissent directement avec l'API Arm 64 bits native de Windows.Dans la plupart des cas, les applications Delphi Win64 existantes peuvent être migrées avec un minimum de modifications. La majorité des API Windows se comportent de manière cohérente sur les plateformes Intel et Arm, ce qui rend la transition simple, à condition que votre code ne dépende pas d'un assemblage spécifique à Intel. Certains cas particuliers peuvent nécessiter des mises à jour du code source, et les applications ciblant encore Win32 devront d'abord être migrées vers le 64 bits.RAD Studio 13.1 ajoute la prise en charge du niveau d'API Android 36.1, une exigence pour la publication d'applications sur le Google Play Store à compter d'août 2026. Cette version met également à jour le système de compilation et les fichiers JAR de la plateforme en conséquence. De plus, ils ont actualisé la page « Application Uses Permissions » (Autorisations utilisées par l'application) afin d'y inclure les autorisations requises par le nouveau niveau d'API, et mis à niveau la bibliothèque Jetpack Core utilisée par le framework FireMonkey sur Android.Ils ont également amélioré la manière dont l'EDI localise les installations existantes du SDK Android, ajouté la prise en charge de la compilation de bibliothèques partagées Android (.so) et introduit la possibilité de désactiver la navigation prédictive vers l'arrière dans les versions récentes d'Android.Du côté d'Apple, RAD Studio 13.1 ajoute la prise en charge officielle d'iOS 26 et relève la version minimale d'iOS prise en charge par défaut afin de garantir une conformité continue avec les exigences de l'App Store.RAD Studio 13.1 intègre pleinement l'extension Bookmarks dans l'EDI. Développée à l'origine par Parnassus et précédemment disponible via GetIt, cette implémentation remplace le système de signets intégré à l'EDI par une solution plus performante et extensible.La fonctionnalité Bookmarks améliorée introduit la numérotation automatique, une navigation rapide au clavier et une vue structurée des signets actifs avec des références précises aux lignes de code et un aperçu pratique.Elle ajoute également la prise en charge des signets temporaires au niveau du curseur : vous pouvez placer un signet et appuyer sur Échap pour y revenir. Ces signets se comportent comme une pile, la navigation suit donc un modèle « dernier entré, premier sorti », et chaque signet est supprimé lorsque vous y revenez.Dans l'ensemble, ces améliorations facilitent la navigation dans les bases de code volumineuses et permettent de revenir rapidement aux sections pertinentes de votre code source.Poursuivant les efforts de modernisation de l'interface utilisateur des versions récentes, RAD Studio 13.1 Florence introduit un ensemble de six nouveaux styles VCL spécifiques à Windows 11, offrant une gamme de variations de couleurs. Ceux-ci incluent Windows Modern, Windows Modern Dark, Windows Modern Slate Gray, Windows Modern Green, Windows Modern Blue et Windows Modern Purple.Une mise à jour correspondante a également été apportée aux styles de l'EDI, afin d'harmoniser davantage l'EDI de RAD Studio avec l'apparence et la convivialité de Windows 11. L'EDI sélectionne automatiquement le style approprié en fonction du système d'exploitation : il utilise le style Windows 10 lorsqu'il est exécuté sous Windows 10 et passe au style Windows 11 sous Windows 11. Les améliorations apportées à l'interface utilisateur de l'EDI comprennent la prise en charge des coins arrondis des fenêtres, des améliorations apportées au contrôle de recherche de l'EDI et des mises à jour de la barre d'outils de navigation.RAD Studio 13.1 inclut la version initiale d'un nouveau FireMonkey Style Designer, spécialement conçu pour FireMonkey (contrairement au Bitmap Style Designer existant) et basé sur des principes de conception plus modernes.Ce nouveau designer est une application autonome qui réinvente la manière dont les développeurs créent et gèrent les styles FMX. Plutôt que d'exiger une connaissance approfondie des hiérarchies d'objets de style et du fonctionnement interne des composants, il propose une approche davantage centrée sur la conception, en mettant l'accent sur des concepts de haut niveau tels que les couleurs, les arrière-plans, la typographie et les états d'interaction. L'outil se charge ensuite de la conversion vers le format de style FireMonkey sous-jacent.Le Style Designer lui-même a été développé avec FireMonkey, démontrant ainsi la capacité du framework à prendre en charge des outils de bureau professionnels. Bien qu'il soit principalement destiné aux développeurs, il est également conçu pour être utilisé par les concepteurs UI/UX travaillant aux côtés de l'équipe de développement.Delphi 13.1 introduit une architecture étendue pour le moteur de complétion de code et de navigation DelphiLSP. Le moteur Delphi Language Server Protocol (LSP) prend désormais en charge le format LSIF (Language Server Index Format). Ce changement architectural vise à réduire la dépendance vis-à-vis du compilateur, améliorant ainsi les performances, la stabilité et la précision de Code Insight.Le système LSIF (Language Server Index Format) introduit une nouvelle approche pour DelphiLSP afin de fournir des fonctionnalités de navigation et de Code Insight en utilisant des fichiers d'index pré-générés plutôt qu'en s'appuyant sur le compilateur. Lorsque les données LSIF sont disponibles, le serveur de langage peut offrir des opérations plus rapides et plus stables, telles que « Aller à la définition » et les informations au survol. Le produit inclut déjà des fichiers LSIF pré-générés pour les bibliothèques principales, et vous pouvez générer des fichiers LSIF correspondants pour les symboles définis dans vos propres paquets à l'aide d'une nouvelle option du compilateur.L'objectif principal de ce changement est d'offrir des performances plus rapides pour les requêtes de navigation courantes sans faire appel au compilateur. La prise en charge du LSIF augmente la réactivité, réduit les pauses précédemment causées par des compilations en arrière-plan répétées et améliore la stabilité de DelphiLSP en diminuant le nombre de requêtes envoyées au compilateur.Après la mise à niveau vers Clang 20 et C++23 dans la version 13.0, RAD Studio 13.1 se concentre principalement sur l'amélioration de la qualité de la chaîne d'outils de compilation C++Builder 64 bits Modern. Cette version introduit notamment l'utilitaire clang-scan-deps pour une analyse plus rapide des dépendances et améliore la gestion des chemins Unicode lors de l'appel de l'éditeur de liens.Pour le SDK Windows, le processus d'importation a été renforcé lorsque plusieurs versions du SDK sont installées, et la prise en charge du dernier SDK Windows a été ajoutée. Plusieurs problèmes affectant l'utilisation du runtime Delphi depuis le C++ ont également été résolus.Pour l'EDI RAD Studio, au-delà des fonctionnalités mentionnées précédemment, cette version apporte une amélioration significative de l'expérience de conception en haute résolution (High DPI). Vous pouvez désormais choisir d'enregistrer les formulaires en 96 DPI, quelle que soit la résolution utilisée lors de la conception. Cela est particulièrement utile pour les équipes travaillant sur le même projet avec différentes résolutions d'écran et des configurations EDI en haute résolution.De plus, cette version introduit un nouveau mécanisme permettant d'effectuer des calculs simples dans certains champs numériques de l'Inspecteur d'objets (plus précisément les propriétés Left, Top, Height et Width de VCL TControl et des classes dérivées).L'expérience d'enregistrement des produits Embarcadero a également été modernisée, avec des mises à jour importantes de l'application License Manager et de la boîte de dialogue d'enregistrement des produits. Ces applications VCL prennent désormais en charge le High DPI grâce à la configuration Per Monitor v2, ainsi que des polices mises à jour et une refonte générale de l'interface utilisateur.Pour le débogueur, la boîte de dialogue « Attach to Process » affiche désormais des icônes de processus, ce qui facilite l'identification des processus cibles.Cette version inclut également plusieurs améliorations de la qualité du débogueur, avec un accent particulier sur les débogueurs 64 bits pour Delphi et Modern C++. Ils ont résolu plusieurs scénarios  impliquant principalement la gestion des exceptions  où le débogueur s'arrêtait auparavant avec une erreur et fonctionne désormais comme prévu.Dans RAD Studio 13.1, Embarcadero a apporté un large éventail d'améliorations de qualité aux deux bibliothèques d'interface utilisateur, VCL et FireMonkey.Pour FireMonkey, ils ont ajouté la prise en charge de Tinted Glyph, permettant de recolorer les icônes au sein d'une ImageList, alignant ainsi cette fonctionnalité sur celle déjà disponible pour le contrôle TSpeedButton. Cette fonctionnalité est également utilisée par le nouveau FireMonkey Style Designer.De plus, ils ont ajouté la prise en charge des styles et des vues Linux dans le concepteur de l'EDI, ajouté la prise en charge du filtrage de textures DirectX, et amélioré la manière dont un TFrame intégré dans un formulaire FireMonkey est aligné et gère ses marges.L'accès aux bases de données reste l'un des principaux atouts de RAD Studio. La bibliothèque FireDAC continue d'être mise à jour pour prendre en charge les dernières versions des bases de données. Dans cette version, ils ont ajouté la prise en charge de SAP ASE Server 16.1, IBM DB2 12.1 et MariaDB Server 12.1 (certains pilotes de base de données FireDAC étant disponibles uniquement dans l'édition Enterprise).De plus, le chiffrement SQLite hérité est désormais disponible pour les applications Windows 64 bits.RAD Studio 13.1 introduit la prise en charge du modèle HTTP Server-Sent Events (SSE) pour les serveurs Web et les clients Web, avec de nouvelles classes telles que TWebResponseStream, THTTPEvent et THTTPEventSource. Cela permet le développement d'applications basées sur SSE, y compris la prise en charge de protocoles tels que MCP.De plus, WebBroker ajoute la prise en charge de la configuration Apache pour C++Builder, et RAD Server Lite inclut désormais une prise en charge intégrée de TLS 1.3.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?