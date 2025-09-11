Embarcadero a lancé l'EDI RAD Studio 13 Florence avec intégration de l'IA, le nouvel opérateur ternaire de Delphi, des WebStencils améliorés et la prise en charge de C++23 pour C++Builder.

VCL : RAD Studio 13 introduit de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la qualité pour les bibliothèques d'interface utilisateur intégrées. VCL introduit l'intégration des interfaces Microsoft UIAutomation et le style TitleBar, des améliorations aux composants ControlList, FormsTabsBar, TToggleSwitch, le défilement ActionMainMenuBar, et bien plus encore (Delphi et C++Builder).

Dans l'EDI, les utilisateurs peuvent appliquer la couleur d'arrière-plan aux onglets de l'éditeur, activer le thème de l'EDI pour les couleurs de mise en évidence structurelle et copier les messages d'erreur à partir du volet Structure. RAD Studio 13 étend également ToolsAPI pour permettre aux clients et aux fournisseurs tiers d'étendre et de personnaliser l'EDI de manière presque illimitée à l'aide d'un ensemble officiel d'interfaces (Delphi et C++Builder).



Embarcadero Technologies est une société américaine de logiciels informatiques qui développe, fabrique, concède sous licence et assure le support de produits et services liés aux logiciels par l'intermédiaire de plusieurs divisions produits. Embarcadero est chargé du développement de Delphi, C++Builder et de Embarcadero RAD Studio. Embarcadero RAD Studio est un progiciel de développement rapide d'applications qui comprend Delphi et C++Builder pour la création d'applications natives Windows, mobiles et de bases de données.Delphi est un environnement de développement rapide d'applications (RAD) et un dialecte orienté objet du langage de programmation Pascal, développé à partir de Turbo Pascal. Delphi fonctionne sous Microsoft Windows et produit des applications pour Windows, Mac OS X, iOS et les appareils portables Android. C++Builder est équivalent à Delphi, mais est basé sur le langage de programmation C++ au lieu de Pascal, utilisant la bibliothèque de composants visuels Delphi et un compilateur C++ natif. La plupart des composants développés dans Delphi peuvent être utilisés dans C++Builder sans modification, mais l'inverse n'est pas vrai.Dans le monde en constante évolution des outils de développement logiciel, Embarcadero a dévoilé sa dernière avancée majeure avec la sortie de RAD Studio 13 Florence, une version qui promet d'élever la création d'applications multiplateformes vers de nouveaux sommets. S'inspirant de la ville italienne réputée pour son héritage Renaissance, cette itération s'appuie sur l'héritage de Delphi et C++Builder, en introduisant des fonctionnalités qui répondent aux exigences modernes telles que l'intégration de l'IA et des capacités de développement web améliorées. Cette version marque une mise à niveau importante pour les développeurs qui recherchent l'efficacité dans les applications multi-appareils.Le processus de dénomination lui-même a été mené par la communauté, Embarcadero ayant demandé aux utilisateurs de choisir entre Florence et Syracuse, pour finalement retenir le premier nom après des milliers de votes. Cette approche participative souligne l'engagement de l'entreprise envers sa base d'utilisateurs, où Florence l'a emporté grâce à ses associations avec l'innovation et l'excellence architecturale.Au cur de RAD Studio 13 Florence se trouve l'introduction d'un opérateur ternaire pour Delphi, une fonctionnalité attendue depuis longtemps qui rationalise les expressions conditionnelles et rapproche le langage des paradigmes de programmation contemporains. Cette nouveauté permet aux développeurs d'écrire un code plus concis, réduisant ainsi les répétitions et améliorant la lisibilité dans les projets complexes.RAD Studio 13 introduit le nouvel opérateur ternaire, implémenté à l'aide du mot-clé « if », une nouvelle fonction intrinsèque NameOf, de nouvelles directives de compilation {$PUSHOPT} et {$POPOPT}, la déclaration implicite du paramètre « Self » dans les opérateurs Initialize et Finalize de la classe d'enregistrement, de nouveaux opérateurs linguistiques « is not » et « not in », une nouvelle directive « noreturn » pour la déclaration de procédure et des contraintes supplémentaires pour les types génériques (Delphi uniquement).Les améliorations apportées à WebStencils renforcent encore le développement d'applications web, en offrant des modèles et des outils d'intégration améliorés qui facilitent le prototypage rapide. Ces mises à jour s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large visant à prendre en charge les plateformes émergentes, notamment une meilleure compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation et les normes linguistiques.RAD Studio 13 étend les technologies Web WebStencils (WebBroker, DataSnap, RAD Server) en fournissant des scripts côté serveur et en transformant RAD Server en un outil de site Web et de service Web. WebBroker ajoute la gestion des sessions, une meilleure intégration Apache, la prise en charge du serveur Web Nginx et une journalisation améliorée. WebStencils prend en charge les données de session, les variables globales et une nouvelle instruction switch, intégrant l'authentification et l'autorisation des sessions, et offrant un accès direct aux propriétés des ensembles de données afin de faciliter la création de sites Web complexes (Delphi et C++Builder).Les professionnels du secteur apprécieront la manière dont RAD Studio 13 répond au rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la création de logiciels. Cette version étend les capacités de travail avec les frameworks d'IA, permettant aux développeurs d'intégrer directement des éléments d'apprentissage automatique dans leurs applications. Cette initiative positionne Embarcadero comme un acteur avant-gardiste dans le contexte de l'essor de l'IA, permettant de créer des applications plus intelligentes et plus adaptatives sur les environnements de bureau, mobiles et web.RAD Studio 13 introduit de nouveaux composants IA fondamentaux permettant d'ajouter des fonctionnalités IA aux applications ou de créer de toutes nouvelles applications axées sur l'IA avec Delphi ou C++Builder. Il s'agit d'un élément constitutif et d'une base pour l'avenir : il peut être étendu pour s'intégrer à d'autres moteurs IA et contrôles d'interface utilisateur. Le pack de composants IA SmartCore de GetIt utilisera des pilotes spécifiques pour communiquer via REST avec différents moteurs IA (notamment OpenAI, Claude, Gemini et Ollama). Les utilisateurs peuvent également ajouter des pilotes supplémentaires pour les fournisseurs d'IA afin d'étendre les capacités des applications (Delphi et C++Builder).Parallèlement à la sortie de RAD Studio 13, Embarcadero lance un chatbot adapté à RAD Studio, qui offre la possibilité d'interroger une IA spécialement formée sur le produit et ses bibliothèques ou de lui demander de générer du code source d'application (Delphi et C++Builder).Du côté du C++, la mise à jour intègre un compilateur basé sur Clang-20 qui introduit la prise en charge du C++23, promettant de meilleures performances et une syntaxe moderne pour les utilisateurs de C++Builder. La couverture pré-lancement souligne la manière dont cette mise à niveau s'attaque à des points faibles de longue date, tels que la vitesse de compilation et la gestion des erreurs, ce qui en fait une aubaine pour les projets au niveau de l'entreprise.Le compilateur C++Builder Modern Win64 a été mis à jour vers Clang 20, introduisant la prise en charge de C++ 23 (et le passage par défaut à C++ 23). Il s'agit d'une mise à niveau importante de la chaîne d'outils C++ Modern par rapport à RAD Studio 12.x. RAD Studio 13 offre un runtime Address Sanitizer (ASAN) amélioré, des bibliothèques partagées versionnées et une compatibilité améliorée avec les versions héritées du compilateur C++Builder (C++Builder uniquement).Le programme bêta d'Embarcadero pour cette version, baptisée Ganymede, a invité les clients abonnés à la mise à jour à tester les fonctionnalités en avant-première, favorisant ainsi un processus de perfectionnement collaboratif. Les invitations soulignent l'importance accordée aux commentaires des utilisateurs, qui ont contribué à améliorer la qualité et à développer de nouvelles fonctionnalités.Pour les entreprises qui dépendent du développement rapide d'applications, RAD Studio 13 Florence offre une mise à niveau intéressante, avec la promesse d'un temps de développement réduit et d'une prise en charge plus large des appareils. La suite continue d'exceller dans des domaines tels que la compilation Linux et le déploiement d'applications natives, conservant ainsi son avantage sur un marché concurrentiel.Les compilateurs RAD Studio ciblent Windows (avec Delphi et C++) et les plateformes Android, iOS, macOS et Linux (avec Delphi). La nouvelle version comprend un nettoyage des API Windows et des mises à jour des API WinRT, de la projection WinAPI WinMD et du contrôle WebView 2 dans TEdgeBrowser. Delphi comprend également des en-têtes API iOS étendus et un importateur Java2OP amélioré pour Android (Delphi et C++Builder pour Windows, Delphi pour les autres plateformes).En outre, cette version est le premier EDI 64 bits complet pour la plate-forme cible Windows 64 avec installation de l'EDI RAD Studio de base, offrant la prise en charge de Delphi et C++ pour la création et le débogage d'applications Windows 64 bits, incluant désormais : des outils de codage pour C++ via Visual Assist ; la prise en charge des bibliothèques COM, ActiveX et Type ; les modèles dynamiques (Ctrl+J) et le menu Surround, ainsi que des améliorations de la qualité (Delphi et C++Builder).À l'avenir, cette version ouvre la voie à de futures innovations, s'appuyant sur le succès de RAD Studio 12.3. Les développeurs à la recherche d'évolutivité trouveront particulièrement intéressant le mélange de tradition et de modernité de Florence, qui pourrait bien transformer la manière dont les équipes abordent les projets multifacettes dans les années à venir. Voici quelques améliorations apportées à la qualité :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur ces améliorations ?