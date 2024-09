Packages d'exécution, vitesse de compilation et plus encore pour le compilateur et la chaîne d'outils C++ modernisés

Version 64 bits des compilateurs Delphi Windows

Smart CodeInsight : le codage assisté par l'IA

Améliorations de l'éditeur : Mode Focus et Annotations de la barre de défilement

Bibliothèque de modèles WebStencils

Intégration de C++Builder Visual Assist

Amélioration du développement mobile et de la liaison des bibliothèques externes

Amélioration de la qualité dans RAD STUDIO 12.2

Suite à la sortie du nouveau compilateur C++ basé sur Clang pour Win64 dans RAD Studio 12.1, la nouvelle mise à jour ajoute des fonctionnalités importantes à la nouvelle chaîne d'outils C++, notamment la consommation et la production de packages d'exécution, la prise en charge de tous les packages de composants RAD Studio, la compilation par lots parallélisée saturant le processeur (avec prise en charge du paramètre -+-jobs) offrant des performances de compilation incroyables, ainsi qu'une attention particulière à la qualité du compilateur et des librairies RTL. Comme dans les versions 12 précédentes, l'ancienne chaîne d'outils C++ Win64 reste disponible parallèlement à la nouvelle.Voici comment activer les paquets d'exécution dans la nouvelle chaîne d'outils C++ :RAD Studio 12.2 inclut la version binaire 64 bits des compilateurs Delphi Win32 et Win64, ce qui permet de créer des applications extrêmement volumineuses sous la forme d'un seul exécutable, grâce à l'espace mémoire 64 bits des nouveaux compilateurs. Ces nouveaux compilateurs sont actuellement disponibles à partir de la ligne de commande et de l'IDE lors de l'utilisation de la compilation externe.Alors que les versions 32 bits du compilateur en ligne de commande (pour Win32, Win64 et d'autres plates-formes) restent disponibles dans toutes les éditions payantes, les nouvelles versions 64 bits des compilateurs Delphi ne sont incluses que dans les éditions Enterprise et Architects, étant donné que l'accent est mis sur les clients possédant de très grandes bases de code.Voici comment activer l'utilisation des compilateurs Delphi 64 bits externes dans la boîte de dialogue Options du projet :Il convient de noter que le nouveau compilateur C++ Clang est un binaire 64 bits depuis sa sortie dans RAD Studio 12.0.L'utilisation des LLM d'IA pour le codage devient de plus en plus populaire et la qualité de ces outils s'améliore. C'est pourquoi RAD Studio 12.2 introduit une architecture ouverte pour les plugins d'IA, offrant un support prêt à l'emploi pour trois solutions en ligne (OpenAI, Gemini de Google et Claude d'Anthropic) et une solution hors ligne (Ollama). Vous pouvez voir ci-dessous le nouveau volet de configuration Smart CodeInsight dans la boîte de dialogue Options d'outils :Cette architecture offre plusieurs objectifs : tout est optionnel et désactivé par défaut ; plusieurs fournisseurs sont disponibles et vous pouvez choisir celui ou ceux que vous souhaitez activer ; une solution hors ligne installée localement est incluse pour un maximum de confidentialité. Ceci est différent de ce que d'autres IDEs fournissent, vous poussant vers une solution propriétaire unique ou vers le courtage de l'un des backends sans votre contrôle. Avec Smart CodeInsight, vous décidez si et comment utiliser l'IA, et vous pouvez même créer des plugins supplémentaires pour votre solution préférée, tant qu'elle offre une API REST publique à invoquer.L'IDE RAD Studio présente le nouvel outil d'IA de deux manières différentes. Tout d'abord, il existe un volet de discussion général sur l'IA que vous pouvez ancrer :Deuxièmement, il y a un nouveau menu d'édition, avec plusieurs commandes que vous pouvez exécuter sur le code sélectionné :Il arrive que vous soyez en train d'écrire du code et que vous ne souhaitiez pas être distrait par les nombreux volets et fonctionnalités de l'IDE. C'est ce que permet le nouveau mode Focus de RAD Studio : il laisse l'IDE avec le(s) éditeur(s) uniquement, afin d'éviter les interruptions dans le flux de vos pensées :Une autre fonctionnalité très utile est la nouvelle barre de défilement des annotations : la barre de défilement de l'éditeur montre d'un coup d'œil les sections du code qui ont été modifiées, qui ont des signets, qui ont des erreurs ou des avertissements, et bien d'autres choses encore, comme vous pouvez le voir ici :La qualité des vues fractionnées, récemment introduites, la barre d'outils de l'IDE et le HighDPI ont également fait l'objet d'améliorations.La version 12.2 de RAD Studio introduit WebStencils, une intégration et un traitement de fichiers HTML basés sur des scripts côté serveur dans les technologies WebBroker et RAD Server. Cette fonctionnalité flexible vous permet de développer des sites web modernes basés sur n'importe quelle bibliothèque JavaScript, alimentés par les données extraites et traitées par une application côté serveur de RAD Studio. Elle vous donne la liberté de créer des sites web qui répondent à vos besoins spécifiques.L'objectif principal de WebStencils est de faciliter la navigation sur les sites web en adoptant les technologies web (WebBroker, DataSnap, RAD Server) et en fournissant des scripts côté serveur. Par exemple, vous pouvez utiliser WebStencils pour générer des pages HTML avec des outils standard et adopter toutes les bibliothèques CSS et JavaScript tout en conservant la possibilité d'ajouter des données à partir des pages générées provenant de l'application Delphi ou C++Builder, comme le résultat d'une requête de base de données.Vous pouvez voir ici un exemple de code utilisé pour passer un objet (dans ce cas un ClientDataSet) à un script, en lui donnant le nom spécifique de « dataset » :Voici l'exemple de script correspondant, qui parcourt chaque enregistrement de l'ensemble de données et ajoute certaines valeurs de champ dans le code HTML :Il en résulte une page web comme la suivante :En outre, les WebStencils peuvent constituer une bonne base pour le HTMX en tant que solution de développement web. Les pages HTMX bénéficient de la génération de code côté serveur et s'accrochent aux serveurs REST pour les mises à jour de contenu. Les technologies web Delphi permettent de générer des pages et des API REST à un niveau de qualité très élevé.L'intégration de Visual Assist a été étendue avec de nouvelles fonctionnalités incluant trois nouveaux refactorings : Introduce Variable, Create From Usage et Extract Method. De plus, il y a des améliorations significatives de la qualité et de la stabilité. Voici le dialogue du refactoring Introduce Variable :Et voici la boîte de dialogue du refactoring Extract method :RAD Studio 12.2 apporte des améliorations significatives au développement mobile Delphi, à la fois pour iOS et Android. Pour mieux prendre en charge les plateformes Apple, l'éditeur de liens a été mis à jour avec la version la plus récente, de sorte qu'il est désormais possible de lier des bibliothèques statiques iOS écrites dans Xcode, comme par exemple Firebase iOS SDK.En termes de support Android, pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le packaging et le déploiement, des options ont été ajoutées pour Compresser les fichiers Dex et Compresser les fichiers de bibliothèques natives dans la chaîne d'outils dans les options du projet Android. En outre, pour Android, la version targetSdkVersion du fichier manifest d'Android peut désormais être configurée dans la boîte de dialogue Options du projet. La possibilité d'importer des bibliothèques Android (fichiers '.aar') a également été ajoutée, ce qui fonctionne, par exemple, avec le SDK Facebook pour Android et Firebase Analytics.Plusieurs améliorations ont été apportées aux différents débogueurs de RAD Studio. En particulier, le débogueur Delphi gère désormais correctement les variables inline répétées portant le même nom.La gestion des erreurs du débogueur et les délais de communication des débogueurs distants ont également été améliorés.Le moteur Delphi Language Serve Protocol qui alimente CodeInsight a été étendu avec un travail de base et un accent sur une meilleure résolution et navigation des symboles, incluant les symboles dans l'interface de la classe, y compris les champs, les constantes et variables locales, et les déclarations de type en avant. En outre, RAD Studio 12.2 inclut une version 64 bits du moteur DelphiLSP, qui offre une meilleure prise en charge des bases de code volumineuses, sans limite de mémoire. Comme pour les versions 64 bits des compilateurs Delphi, cette fonctionnalité n'est disponible que dans les éditions Enterprise et Architects.RAD Studio 12.2 apporte des dizaines d'améliorations à la RTL Delphi de base et aux bibliothèques d'interface utilisateur VCL et FireMonkey. Il convient de souligner les nouvelles classes TParallelArray et TOrderedDictionary du RTL ; le travail de qualité du VCL autour de la mise à l'échelle des cadres, de FormsTabBar, des problèmes de style et des problèmes de DPI élevé ; le travail de qualité intensif du FMX dans de nombreux domaines, avec un accent particulier sur les contrôles d'édition sur les mobiles.Outre l'intégration de WebStencils, qui ajoute le développement Web aux capacités de développement de services Web de RAD Server, la version 12.2 de RAD Server étend la prise en charge de la documentation Swagger avec des métadonnées personnalisées, le filtrage des API, le format YAML et les chaînes de caractères multilignes de Delphi.Les versions d'évaluation de RAD Studio, Delphi et C++Builder 12.2 sont désormais disponibles et les versions mises à jour sont disponibles dans la boutique en ligne. Les clients bénéficiant d'un abonnement aux mises à jour peuvent télécharger et installer RAD Studio, Delphi et C++Builder 12.2 dès aujourd'hui en utilisant leur licence existante et recevront un e-mail annonçant la disponibilité de la nouvelle version. Les téléchargements sont disponibles sur le portail clients à l'adresse https://my.embarcadero.com Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités de RAD Studio 12.2 ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?