Au cas où vous ne suivriez pas l'actualité du moment et que vous ne faites pas attention à l'alerte au démarrage de l'IDE dans RAD Studio 11.3 Alexandria, un hot fixe a été déployé hier. Vous le trouverez dans GetIt.Ce patch corrige notamment les problèmes que certains ont pu avoir avec les composants REST et du GraphQL. Ils devraient être à nouveau pleinement opérationnels. Le détail des sujets corrigés est dans le billet de blog.Pensez à clôturer les discussions ouvertes sur le forum si le patch corrige effectivement les anomalies REST devant lesquelles vous bloquiez et le dire quand ce n'est pas le cas.La doc (aide sous Windows) est également mise à jour (hors patch). Les fichiers d'aide sont téléchargeables depuis https://docs.embarcadero.com/products/rad_studio/ (sont corrigés les liens qui retournaient vers le WIKI interne au lieu des pages publiques et des textes qui avaient été mis à jour depuis le dernier export des fichiers)Bien entendu le docwiki.embarcadero.com reste le plus à jour car des modifications y sont faites au quotidien suite à des remontés de tickets et les évolutions du produit. N'hésitez pas à saisir des tickets d'incident sur la doc si vous trouvez des formulations pas claires, des incohérences entre la traduction FR et la version EN ou si vous avez des questions sur des fonctionnalités qui devraient être documentées.