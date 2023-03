Embarcadero a le plaisir d'annoncer la sortie de RAD Studio 11 Alexandria Release 3, également connu sous le nom de RAD Studio 11.3, ainsi que Delphi 11.3 et C++Builder 11.3. Cette version est axée sur la qualité et les améliorations, en s'appuyant sur les nouvelles fonctionnalités exceptionnelles des trois versions précédentes de RAD Studio 11 Alexandria.



RAD Studio 11.3 inclut la prise en charge des versions plus récentes de plusieurs systèmes d'exploitation, ajoute une nouvelle ToolsAPI à l'EDI RAD Studio pour personnaliser la façon dont le code source est peint dans l'éditeur de code, introduit un nouveau composant d'authentification biométrique pour les plates-formes mobiles et quelques autres fonctionnalités et améliorations.



Encore une fois, l'accent principal de cette version a été mis sur la qualité, en termes de convivialité, de performances et de stabilité, comme demandé par nos clients. Les améliorations de la qualité englobent tous les domaines du produit, avec un accent particulier sur Delphi Code Insight à l'aide de Delphi LSP, l'IDE High DPI introduit dans la version 11.0 et les styles VCL. Il existe des améliorations notables dans les compilateurs et les chaînes d'outils, Delphi et C++ RTL, VCL, FireMonkey, FireDAC et d'autres bibliothèques de bases de données, l'accès et les services Internet, y compris les personnalités Delphi et C++Builder.



Prise en charge de ToolsAPI pour l'éditeur de code

Mettre en surbrillance les mots correspondants lorsqu'un mot est sélectionné (double-cliquez pour sélectionner un mot).

Mettre en surbrillance les mots correspondants lorsque le curseur se trouve à l'intérieur ou à côté d'un mot. Les utilisateurs peuvent désactiver la fonctionnalité si nécessaire.

Désactiver les mots-clés en surbrillance en tant que fonction de correspondance avec le paramètre de l'interface utilisateur. Ce comportement est activé par défaut.



Mise en surbrillance des mots correspondants

Autres améliorations de l'EDI

La fenêtre HelpInsight utilise une méthode différente pour calculer sa taille et correspond maintenant beaucoup mieux au contenu.

Le survol d'une implémentation de méthode statique fonctionne comme prévu.

La navigation Ctrl + clic gauche fonctionne comme prévu lors de l'utilisation d'un fichier en lecture seule.

Lorsque vous appuyez sur Entrée dans une méthode anonyme incomplète, l'EDI n'ajoute plus de point-virgule incorrect ("end*;").

Un problème où Ctrl-Clic-ing pour naviguer ne fonctionnait pas lorsque la zone de navigation était entourée de directives du compilateur a été résolu. L'analyseur peut désormais gérer des directives de compilateur conditionnelles simples telles que*:



{$IF CompilerVersion > 24 and Defined(Windows)} L'équipe précise que cela n'affecte pas les directives d'analyse dans la clause uses lorsque des unités sont ajoutées par l'EDI, qui utilise un système non-DelphiLSP.



L'équipe précise que cela n'affecte pas les directives d'analyse dans la clause lorsque des unités sont ajoutées par l'EDI, qui utilise un système non-DelphiLSP. Le code complétant les types génériques à l'intérieur d'une déclaration de méthode générique, à la fois le type de résultat et à l'intérieur de la déclaration de type générique <> , fonctionne désormais*:



Code Delphi : Sélectionner tout function Test<TResult> ( a: T ) : TResult; // TResult est maintenant suggéré aux deux endroits.

, fonctionne désormais*: Résolution d'un problème où DelphiLSP ne pouvait pas déterminer le chemin d'accès au code source d'un module s'il y avait au moins deux fichiers différents portant les mêmes noms dans différents projets.

Résolution du problème où la complétion de code ne fonctionnait pas dans une "instruction if" qui utilisait les symboles < ou > dans sa condition.

Lors de la complétion d'une déclaration de type, les types privés déclarés dans ce type seront désormais affichés dans la complétion de code.

Améliorations des compilateurs et des chaînes d'outils (Delphi et C++)

Améliorations du traitement Delphi LSP et améliorations des performances.

Correctifs pour les enregistrements gérés et pour les problèmes liés aux génériques et aux contraintes.

Améliorations et corrections de Codegen.

Résolution d'une régression, qui amenait le compilateur à signaler des lignes totales complètement erronées dans la boîte de dialogue de progression de la compilation. Cela était visible lors de la construction de Spring4D.

L'utilisation d'un suffixe de bibliothèque de $(Auto) fonctionne désormais pour les projets C++.

Résolution du problème où la vérification des dépendances pour les bibliothèques statiques utilisait le mauvais nom, entraînant sa reconstruction inutile.

Dans la version 11.3, toutes les plates-formes non Windows sont passées à LLDB. Par conséquent, il n'y a plus de support pour GDB.

Les spécificateurs de formatage sont pris en charge dans l'évaluation d'expression pour LLDB.

Résolution des problèmes d'attachement aux processus et de chargement des symboles avec LLDB.

Résolution des problèmes pour Android32 concernant l'évaluation des ensembles et l'évaluation des expressions liées au passage à LLDB.

Nouvelles versions de PAServer.

Les utilisateurs peuvent se détacher d'un programme à l'aide du débogueur C++ Win64.

L'option de menu Plage de l'inspecteur est désormais disponible pour les tableaux.

Android64 prend en charge la dénomination des threads.

Améliorations des bibliothèques

Étant donné que les versions 12 et 13 d'Android ont modifié l'implémentation sous-jacente de l'API C-Realloc du gestionnaire de mémoire natif d'Android, RAD a modifié la logique de pré-allocation (256 octets sont ajoutés pour chaque changement de longueur pour String et Dynamic-array si l'empreinte mémoire est plus grand que 64K octets) pour pré-allouer plus que nécessaire pour réduire les appels de réallocation du système d'exploitation et leurs opérations de copie.

La fonction RTL système Move a été optimisée pour de meilleures performances sur les processeurs modernes, s'exécutant de 2 à 5 fois plus rapidement, en fonction de la famille de processeurs et du nombre de bits réels.

Mise à jour de la bibliothèque ZLib vers la version 1.2.13.

Amélioration des performances de _InitializeRecord.

Amélioration des performances de TDirectory.GetFiles pour de nombreux fichiers.

Le composant VCL TControlList offre désormais la possibilité de sélectionner plusieurs éléments à l'aide des nouvelles propriétés et événements suivants*:

propriété TCustomControlList.MultiSelect propriété TCustomControlList.Selected méthode TCustomControlList.ClearSelection méthode TCustomControlList.SelectAll

Résolution des problèmes de mise à l'échelle dans les contrôles TDBGrid, TComboBox et TStringGrid, entre autres, et des problèmes de changement de DPI dans plusieurs composants, notamment les contrôles TListView, TComboBox et TStringGrid. En outre, il a amélioré le comportement général lorsqu'une propriété Scaled du formulaire est False.

Correction de certaines régressions TBalloonHint.

Amélioration du code StyleHook pour éviter d'éventuelles violations d'accès.

Améliorations graphiques TreeView sur la mise à l'échelle et améliorations du rendu des objets graphiques pour plusieurs autres contrôles.

Résolution d'un conflit dans le contrôle TRichEdit entre la vérification orthographique et les menus contextuels personnalisés.

Amélioration de l'entrée NumberBox avec une MinValue active.

Meilleure prise en charge des contrôles TControlList avec un très grand nombre d'éléments (virtuels).

Résolution des problèmes liés au placement et à la taille des boutons de la barre de titre personnalisée, y compris la taille du canevas et la marge de gauche de la légende.

Ajout d'un nouveau service d'interface IFMXPhoneDialerListenerService qui vise à suivre les changements dans l'état du service du système téléphonique (Appels, Transporteur, CallState).

Les applications FireMonkey gèrent désormais correctement les demandes d'arrêt du gestionnaire de redémarrage de Windows.

Ajout de macOS ARM 64 à la plate-forme prise en charge par Radiant Shapes.

Amélioration de la prise en charge de l'accessibilité Firemonkey pour Windows lors de l'inspection avec Accessibility Insights et résolution d'un AV dans FMX.ScreenReader.Win.pas.

Plusieurs améliorations de TWebBrowser pour la plate-forme Windows, notamment la disponibilité d'applications 3D FMX et l'implémentation de TCustomWebBrowser.CaptureBitmap pour Edge.

Certaines améliorations de la traduction de la plate-forme iOS pour le bouton iOS VirtualKeyboard Done et les boutons de sélection iOS*; Défilement iOS corrigé pour TDateEdit, TTimeEdit, TComboBox et TiOSAddressBook.SaveContact.

Prise en charge du fournisseur DocumentFile pour Android.

Améliorations d'Android lors du déplacement du curseur dans un TMemo avec glissement de doigt, composant TAddressBook.

Améliorations de Windows avec TForm Cursor, TWinMultiDisplay.FindDisplay.

Améliorations graphiques FireMonkey dans TBitmap.AssignFromSurface, TCanvas.TransformRect, TBitmap.Canvas.BeginScene, ainsi que suppression des lignes d'artefacts dans TMemo et TGridPanelLayout.

Améliorations et correctifs pour de nombreux contrôles, y compris Multiview (avec controltype = platform), SpeedButton (isPressed lorsqu'il est utilisé dans un TFrame), Label (FocusControl), IsChecked de TTreeViewItem, TEdit fonctionne à l'intérieur d'un TVertScrollBar.

ClipChildren prend désormais en compte XRadius et YRadius.

Améliorations apportées à la touche Tab parcourant tous les contrôles.

RAD Studio 11.3 offre aux utilisateurs un ensemble complet, exhaustif et très détaillé d'interfaces d'API Tools que les utilisateurs peuvent utiliser pour personnaliser l'éditeur de code, telles que la peinture, la recherche d'informations sur les éditeurs et leur contenu, l'obtention d'événements pour l'éditeur de code, etc.Cette version apporte donc une nouvelle ToolsAPI pour la peinture dans l'éditeur de code. Il s'agit d'une nouvelle base qui permet aux développeurs de personnaliser l'éditeur sans affecter sa stabilité, et l'équipe espère que cela offrira une API complète et utile qui stimulera l'innovation parmi ses fournisseurs tiers, car elle facilite l'écriture de plugins qui font des choses auxquelles l'équipe n'aurait peut-être pas pensé.Certains des plugins les plus intéressants et les plus utiles fonctionnent dans l'éditeur. Par conséquent, RAD Studio vise à fournir un ensemble complet et précieux d'API, offrant une couverture étendue des données et de la présentation de l'éditeur de code. Non seulement cela fournit une API officielle prise en charge pour les plugins qui nécessitaient auparavant des hacks pour fonctionner, mais la nouvelle API facilite également l'écriture de plugins directement intégrés dans l'éditeur de code. « Nous espérons que la nouvelle API stimulera l'innovation dans les plugins et les modules complémentaires de productivité, et nous sommes très impatients de voir ce que vous et les autres proposez*! »Ces API permettent aux utilisateurs d'intercepter toutes les étapes de la peinture dans l'éditeur, soit par ligne d'éditeur, gouttière d'éditeur ou texte d'éditeur, et avec des événements appelés à la fois avant et après chaque étape. Ils peuvent également décider soit d'ajouter des éléments à ce que fait l'EDI, soit de les remplacer.Pour un éditeur, les utilisateurs peuvent interroger son état, avec une multitude d'informations disponibles, et interroger un état plus détaillé pour chaque ligne. Les événements de peinture incluent le contexte complet. Utilisez-le pour faire n'importe quelle peinture d'éditeur imaginable ou obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur les éditeurs et ce qu'ils contiennent, même sans peinture.La nouvelle unité ToolsAPI inclut sa documentation sur les classes, les méthodes et les propriétés.L'éditeur de code de RAD Studio a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de voir les instances du même mot que vous avez sélectionné, ou le curseur est présent est mis en surbrillance à l'écran. Les mots sont mis en correspondance n'importe où à l'écran, y compris dans les commentaires. De plus, la fonctionnalité propose les options suivantes*:Dans la version 11.3, RAD Studio vise à se concentrer fortement sur la qualité et à résoudre les problèmes clés.Delphi Code Insight via DelphiLSP voit des améliorations de qualité très significatives, pour améliorer encore nos fonctionnalités Code Insight et les rendre plus rapides et plus fiables, y compris avec de grandes applications. Ces améliorations incluent la complétion de code, Help Insight et la navigation, avec un fort accent sur la fiabilité globale, ainsi que la fourniture de résultats de complétion ou de navigation dans des zones où ils n'étaient pas fournis auparavant.De plus, le compilateur Delphi stocke désormais XmlDoc dans une DCU compilée, ce qui signifie que HelpInsight peut afficher des informations dans de nombreux domaines où il ne le faisait pas auparavant.Les améliorations de Delphi LSP incluent un accent particulier sur la qualité. Les principaux problèmes ont été résolus. De plus, les éléments suivants ont été ajoutés*:RAD Studio 11.3 propose des améliorations de l'EDI High DPI et en particulier de la qualité VCL Form Designer sous High DPI , avec des améliorations spécifiques dans la mise à l'échelle des composants non visuels, y compris dans les cadres.Les icônes pour SyncEdit et le flux de structure dans l'éditeur ont été remplacées par des icônes haute résolution.Pour des raisons de sécurité, Embarcadero ne fournit plus les DLL Subversion, mais vous recommande d'installer et de maintenir vos propres DLL côté client Subversion : l'EDI peut s'y connecter de manière transparente si vous utilisez ce système de contrôle de version et prévoyez de l'utiliser depuis l'IDE RAD Studio. Ceci est similaire au support et à l'intégration offerts par RAD Studio pour Git et Mercurial.RAD Studio 11.3 est livré avec plusieurs améliorations de qualité pour la plupart des compilateurs fournis avec RAD Studio.La version 11.3 a corrigé plusieurs problèmes de compilateur dans différents domaines, notamment*:RAD Studio 11.3 apporte quelques correctifs de qualité comme :Le débogueur LLDB pour Linux a été reconstruit avec Ubuntu 18.x et Python 3.7.x, comme exigences minimales. En outre, cette version propose des problèmes résolus pour macOS et Linux.RAD Studio 11.3 comporte quelques améliorations et de nombreux correctifs de qualité dans toutes les bibliothèques, Delphi RTL, C++ RTL, VCL, FireMonkey, FireDAC, DB RTL, les bibliothèques clientes HTTP et les serveurs HTTP. Voici les changements les plus significatifs.La version 11.3 apporte les améliorations suivantes à Delphi RTL.La version 11.3 apporte les améliorations suivantes à la VCL.RAD Studio 11.3 propose le nouveau composant TBiometricAuth qui fournit les moyens d'autorisation via la biométrie, tels que Face ID, Fingerprints, sur les appareils Android et iOS.Utilisez TBiometricAuth à partir de la palette de composants pour définir les propriétés souhaitées. Si l'application sera disponible pour Android, assurez-vous que les propriétés d'invite d'au moins PromptDescription et PromptTitle ont des valeurs. Assurez-vous également de spécifier les forces souhaitées pour la propriété BiometricStrengths. Vous pouvez également créer des gestionnaires pour les événements OnAuthenticateSuccess ou OnAuthenticateFail afin de gérer ce qui doit se produire dans ces scénarios.La version 11.3 apporte également les améliorations suivantes à FireMonkey :Source : note de version