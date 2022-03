L'EDI RAD Studio 11.1 Alexandria C++ Builder et Delphi d'Embarcadero est disponible

- prise en charge officielle des systèmes d'exploitation publiés après la sortie de la version 11.0 : Windows 11, macOS 12 Monterey, iOS 15 et Android 12. Delphi passe également à une nouvelle technologie de débogage sur certaines plates-formes.-Améliorations de l'IDEQualité IDE étendue à haute résolution, plus utilisation améliorée de l'IDE avec Remote DesktopAméliorations avec les concepteurs High DPI pour VCL et FireMonkey et le concepteur de formulaire VCL styliséLa nouvelle page d'accueil introduite dans la version 11.0 propose désormais des images d'arrière-plan et prend en charge l'ajout de cadres personnalisés avec une nouvelle API Open ToolsAméliorations de GetIt Library Manager avec des images mises en cache et une implémentation de l'interface utilisateur retravaillée (utilisation de VCL TControlGrid)Améliorations de boites de dialoguesUtilisation de différentes couleur dans la vue Messages les erreurs du compilateur, les messages et les conseils afin de mieux mettre en évidence les problèmes (les couleurs personnalisisables)La nouvelle boîte de dialogue Éléments affiche les plates-formes disponibles pour chaque élémentLa boîte de dialogue Compiler affiche la plate-forme et la configuration de construction utilisées par la compilation actuelle- Améliorations des performance de CodeInsight (aussi bien pour Delphi que C++)-Compilateurs et débogueursLes compilateurs Delphi et C++ pour les différentes plates-formes ont été améliorés en termes de stabilité et de performances.Les compilateurs de fenêtres Delphi et C++Builder ont une prise en charge supplémentaire des paramètres de sécurité des plates-formes ASLR, DEP/NX et TSAWARE, qui sont désormais activés par défaut. Les fichiers binaires et les packages d'exécution de RAD Studio sont maintenant construits avec ces paramètres activés.Le débogueur Delphi macOS 64 bits ARM et le débogueur Delphi Android 64 bits sont désormais basés sur l'architecture du débogueur LLDB, l'intention étant est d'unifier les débogueurs Delphi sur cette technologie, pour la plupart des plates-formes prises en charge, afin d'offrir une qualité de plus en plus élevée au fil du temps.- Bibliothèques RTL, UI et base de donnéesDans la version 11.1, le cœur de Delphi RTL comporte plusieurs optimisations et améliorations de la qualité.Nouvelle classe TURLStream, un descendant de TStream prenant en charge les opérations asynchrones.Le travail de qualité VCL s'est concentré sur les fonctionnalités récentes, telles que TTreeView amélioré, TRichEdit, TEdgeBrowser, TLabelledEdit et TNumberBox, le scintillement et le DoubleBuffering, VCL High-DPI et les problèmes de mise à l'échelle.Le travail de qualité de FireMonkey s'est principalement centré sur la qualité de TListView, l'amélioration de l'intégration du SDK Android, TWebBrowser, les problèmes liés à Windows HighDPI et les performances.En termes de bibliothèques de bases de données, FireDAC dans 11.1 a ajouté l'intégration de Structure View et offre la prise en charge des nouveaux types de données MariaDB 10.6, SQLite SEE et Firebird 4. (ndt : enfin !)RAD Studio 11.1 a également amélioré la qualité de DataSnap et la possibilité de déployer une application WebBroker sur Android.