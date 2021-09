Sortie de RAD Studio 11

La nouvelle mouture de Delphi 11, nom de code Alexandrie est disponible

Nouveau ! - Le support haute définition. Soutien pour les nouveaux écrans 4k, police de caractère, des pictogrammes, éditeurs et concepteurs de formulaires plus affutés! Développez directement en haute résolution !

Nouveau ! - les styles VCL ajoutent le support au temps de conception. Réalisez plus rapidement des prototypes d’interfaces utilisateurs élégants (possibilité de contrôler le résultat final pendant l’élaboration des formulaires)

Nouveau ! - La page d’accueil est totalement reconstruite avec la VCL, supprimant les dépendances à l’IE. Cette page d’accueil a une apparence native et agréable, ainsi que l’interface utilisateur.

Nouveau ! - Formateur de code C++. Automatiser le lay-out de votre code C++ en utilisant le format Clang.

LSP! - Améliorations de Code Insight sur la base des suggestions des développeurs.

Nouveau ! - Lignes directrices pour FireMonkey design time – Réaliser des prototypes plus rapidement avec des lignes visuelles pour déplacer et aligner les commandes (comme avec la VCL) avec une prise en charge améliorée des marges et du remplissage.

RICH EDIT est mis à jour. Cette nouvelle implémentation supprime les dépendances XP et ajoute des fonctionnalités au contrôle TRichEdit, notamment la detection d’URL, la verification orthographique, la couleur d’arrière plan et la transparence.

TREEVIEW CHECKBOXES - Prise en charge de 3 statuts (Partial, Dimmed, Exclusion) pour modifier l’interface utilisateur.

Nouveau Composant - TLabelDBEdit, une version orientée données de TLabelEdit pour un prototypage plus rapide.

Améliorations de la VCL - telles que la taille et la police par défaut du formulaire, le bouton de copie pour la boîte de dialogue d’exception, les améliorations de Coolbar, les marges sur Memo et RichEdit, les cadres de boite de groupe en option…

Support FMX Highdpi amélioré - pour Windows et Desktop. La balance a été déplacée des coordonnées physiques aux coordonnées logiques

Nouveau ! - Compilateur et chaine d’outils ARM macOS 64bits avec un package d’applications universel pour les soumissions InterI/ARM AppStore.

ANDROID - support pour Android API 30 inclus une mise à jour pour le support Google Play V3 et migration pour utiliser les bibliothèques AndroidX.

Nouveau ! - Prise en charge Android de plusieurs fichiers Classes.DEX pour simplifier l’intégration des dépendances Android externes.

Qualité RTL - TZipFile, améliorations 64-bits pour les grandes structures de données, Bluethoot LE.

Nouveau ! - Enregistrer l’assistant pour TDateTime dans System.DateUtils. Rendre les tâches de date et d’heure courantes plus rapides à coder et à lire. Convertir au format de données Unix, verifier AM/PM et années bissextiles.

Nouveau ! - Enregistrer Hepler pour TCurrency dans System.SysUtils et faciliter le travail avec Currency.

Voci une liste non exhaustive des nouveautés et améliorations :Retrouvez le téléchargement sur votre portail client Non enregistrés ? Vous avez toujours la possibilté de télécharger une version complète limitée dans le temps.Allez sur https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi pour plus d'infos.Qu'en pensez vous ?