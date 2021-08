0 0

J'ai beaucoup râlé lors de la première version 2020 de cet évènement comme vous pourriez le découvrir dans mon blog Espérons que cette version 2021 sera plus "stable".Je ne suis pas un fan non plus de ces TCoffeeAndCode où l'on n'a plus de discussions entre experts que de démonstrations en live. Je préfère de bons webinaires et j'avoue que souvent la partie discussion qui suit m'indifèrre. Toutefois on y glane toujours des informations voire des techniques innovantes et ça, ça peut toujours servir.Un conseil, si je peux me permettre, aérez vous la tête au moins une heure avant pour pouvoir vous concentrer sur la discussion surtout si, comme moi, l'anglais (accents compris) n'est pas ou plus une langue maitrisée