Pour bien maitriser ce qui se passe car le cas d'utilisation que je veux en faire doit privilégier la rapidité Parce que c'est un bon moyen d'apprendre comment faire un composant graphique Et enfin c'est fun

Pour une interface de pilotage d'instruments de mesures j'avais trouvé jadis une libraire en java qui permettait d'afficher de jolis cadrans et autres objets graphiques de représentation de données physiques.En faisant des recherches sur internet j'ai vu que ce type de composants existent aussi pour Delphi mais je tenais à développer les miens pour les raisons suivantes:Donc j'ai développé plusieurs composantsun graphique défilant pour visualiser une variation de mesure sur une période de temps:un graphique qui affiche un histogramme calculé à partir d'un tableau de valeursUn graphique qui affiche l'évolution d'un point dans un plan XY en fonction du temps.Des jauges à aiguilles de différentes formesDans la même veine j'ai aussi fait une boussoleUn ThermomètreUne LedUn affichage type 7 segmentsJe suis parti d'un TRectangle pour créer ces composants. A partir de là j'ai défini les propriétés dont j'avais besoin puis j'ai surcharger la méthode Paint pour dessiner le composantle code source de chaque composant est disponible sur Github https://github.com/Remi1945/visulabo Je n'ai pas trop détaillé la conception de ces composants car elle évolue régulièrement au cours du temps je pense que je ferais quelque chose de plus élaboré par la suite. En attendant n’hésitez pas à les utiliser et à faire des commentaires