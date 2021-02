Améliorations de la productivité

Par rapport aux versions précédentes, dans 10.4.2 LSP ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour Error Insight: l'éditeur affiche désormais des soulignements colorés pour les conseils et les avertissements ainsi que les erreurs, ce qui signifie que vous pouvez voir les problèmes importants potentiels dans l'éditeur de code (Delphi et C ++ )

Il y a également des améliorations significatives de la complétion du code dans la clause uses, des améliorations de la complétion des paramètres, des améliorations de la compréhension du code par la navigation ctrl-clic, y compris la possibilité de ctrl-clic sur le mot-clé hérité, une meilleure prise en charge des packages; et un grand nombre d'autres améliorations

Pour C ++, plusieurs améliorations de qualité importantes ont été mises en œuvre dans LSP, pour résoudre des problèmes tels que les caractères internationaux, l'indexation, etc.

Un nouveau style appelé Mountain Mist, faisant écho aux couleurs classiques de l'EDI.





De nombreuses améliorations pour améliorer les activités courantes des développeurs dans l'EDI

Amélioration de la réactivité de l'EDI, avec une nouvelle boîte de dialogue de progression qui montre ce que fait l'EDI pendant une opération longue, telle que l'ouverture d'un grand groupe de projets

Embardero a mis à jour la gestion des chemins de bibliothèque et ajouté la possibilité de convertir des chemins vers et depuis des chemins absolus en utilisant des variables d'environnement dans le chemin

Outil de migration mis à jour avec une liste étendue de paramètres et 3 configurations prédéfinies parmi lesquelles choisir, ainsi que la possibilité d'inclure des fichiers de configuration supplémentaires

Nouveaux assistants d'application Low Code pour FireMonkey: ces assistants, qui seront bientôt disponibles via GetIt pour les clients abonnés, permettent aux développeurs RAD Studio de créer rapidement une application multiécran fonctionnelle à partir de zéro, en spécifiant un certain nombre de paramètres via une interface d'assistant

RAD Studio 10.4.2 prend en charge les installations automatisées silencieuses de Delphi, C ++ Builder et RAD Studio sans interaction avec l'interface utilisateur

Améliorations des performances et de la qualité

Prise en charge étendue de Windows

Un nouveau contrôle de liste flexible et virtualisé, appelé TControlList. Ce nouveau contrôle VCL, conçu comme un contrôle haute performance pour de très longues listes, offre une apparence moderne, avec des options de configuration d'interface utilisateur personnalisées permettant des contrôles placés dans chaque élément de liste.





Le deuxième nouveau contrôle VCL est un contrôle TNumberBox, un contrôle d'entrée numérique moderne. Le contrôle prend en charge l'entrée de nombres entiers, de nombres à virgule flottante avec un ensemble donné de chiffres décimaux et un formatage approprié, et des valeurs monétaires, permettant même l'évaluation des expressions

Prise en charge EDI intégrée pour le nouveau format de package d’applications Windows recommandé par Microsoft, MSIX, pour le déploiement Microsoft Store et Entreprise. La prise en charge de MSIX intègre la technologie précédemment connue sous le nom de Desktop Bridge, et c'est l'un des piliers du projet Microsoft's Project Reunion

Nombreuses améliorations et mises à jour de la bibliothèque Konopka Signature Visual Control (KSVC) pour une meilleure intégration avec les styles VCL. La nouvelle version de KSVC est disponible en tant que module complémentaire gratuit pour les clients d'abonnement aux mises à jour dans le gestionnaire de packages GetIt

Le composant TEdgeBrowser VCL introduit dans 10.4 (un wrapper autour du contrôle Edge WebView2 basé sur Windows 10 Chromium) a été mis à jour avec la prise en charge de la version GA du contrôle WebView2 de Microsoft et de son SDK et offre désormais une prise en charge améliorée pour la gestion du cache de fichiers.

Prise en charge étendue de Delphi et C ++ Builder

Prise en charge étendue des plateformes FireMonkey

Delphi 10.4.2 inclut la prise en charge du déploiement et du débogage sur la version 11 d'Android et des améliorations significatives pour le déploiement au format App Bundle, requises par le Play Store de Google ainsi que la prise en charge des applications 64 bits

Les développeurs Delphi peuvent cibler macOS 11 Big Sur avec des applications 64 bits basées sur Intel en utilisant le framework FireMonkey, en ciblant le macOS App Store ou en distribuant leurs applications macOS localement ou via leur propre site Web

RAD Studio 10.4.2 prend en charge la création d'applications compatibles avec l'App Store iOS 14 dans Delphi et C++, ciblant le SDK iOS 14 et le débogage sur les appareils iOS 14.

Embarcadero RAD Studio est un package de développement rapide d'applications qui comprend Delphi, C++ Builder pour la création d'applications natives Windows, Mobile et de base de données. Delphi est à la fois un langage de programmation orienté objet et un environnement de développement intégré (EDI) pour ce langage. C++Builder est un logiciel de développement rapide d'applications (abrégé RAD pour) conçu par Borland qui reprend les mêmes concepts, la même interface et la même bibliothèque que Delphi en utilisant le langage C++. Il permet de créer rapidement des applications Win32, Win64, MacOS, iOS, Android, ainsi qu'une interface graphique avec son éditeur de ressources. Utilisant en interne le compilateur Clang, ll est compatible avec la version de norme ISO C++ C++17Embarcadero a annoncé la disponibilité de RAD Studio 10.4.2 Sydney : « Embarcadero a le plaisir d'annoncer la sortie de Delphi, C ++ Builder et RAD Studio 10.4.2. Avec de nouvelles fonctionnalités et une qualité nettement améliorée, la nouvelle version s'appuie sur le travail effectué dans la version 10.4 de Sydney et la version de qualité 10.4.1. RAD Studio 10.4.2 continue d'étendre certaines des pierres angulaires clés du produit, de Windows à la prise en charge multipériphérique, de la modernisation de l'EDI à la qualité des bibliothèques et aux performances du compilateur. Dans cet article de blog, nous souhaitons mettre en évidence certaines des principales nouvelles fonctionnalités et améliorations de la version 10.4.2 ».RAD Studio 10.4.2 comprend de nouveaux outils pour aider les développeurs à créer rapidement des applications, des outils de migration améliorés pour des mises à niveau rapides et un nouveau programme d'installation silencieux automatique. Une nouvelle boîte de dialogue de progression montre ce que fait l'EDI pendant de longues opérations. La prise en charge de Code Insight de RAD Studio (à l'aide de LSP) a été considérablement étendue pour offrir une analyse de code meilleure, plus rapide et plus fiable pour Delphi et C++, tandis qu'un outil de migration amélioré vous aide à mettre à niveau facilement et à copier vos configurations EDI.L'EDI reste le point central de la productivité des développeurs et, bien que l'objectif principal d'Embarcadero soit de poursuivre la refonte de CodeInsight autour de la technologie LSP, plusieurs autres fonctionnalités ont été ajoutées, notamment :RAD Studio 10.4.2 inclut une intégration améliorée avec les services Web SOAP, l'amélioration de l'outil d'importation WSDL et les appels du client SOAP. La bibliothèque de programmation parallèle mise à jour offre un style moderne pour l'écriture d'applications multithreads pouvant tirer parti des processeurs multicœurs modernes. Vous pouvez désormais voir facilement les données stockées dans des collections génériques dans le débogueur avec l'introduction d'un nouveau visualiseur de débogage spécifique. Les technologies d'accès aux bases de données et aux données à distance ont également été améliorées pour les pilotes intégrés FireDAC InterBase, SQLite, PostgresQL et Oracle, la bibliothèque cliente REST, AWS et la prise en charge d'Azure. La version 10.4.2 de RAD Studio résout plus de 700 problèmes détectés en interne et signalés par les clients.RAD Studio 10.4.2 offre la meilleure prise en charge des applications Windows, y compris la bibliothèque disponible la plus riche pour le développement d'applications Windows natives, la bibliothèque de composants visuels. Ceux-ci incluent le nouveau contrôle TControlList VCL, un contrôle virtuel et performant pour les très longues listes, et un nouveau contrôle VCL TNumberBox qui prend en charge les valeurs entières, flottantes et monétaires.L'empaquetage du Windows Store est simplifié grâce à la prise en charge de MSIX, le nouveau format d'empaquetage d'applications Windows recommandé par Microsoft. Il existe une prise en charge améliorée des styles pour la suite Konopka Components de plus de 200 contrôles et concepteurs d'interface utilisateur Windows pour vos applications Delphi et C ++ Builder VCL. Le composant TEdgeBrowser VCL a été mis à jour avec la prise en charge de la version GA du contrôle WebView2 de Microsoft et de son SDK.VCL et Windows restent une direction centrale pour le produit et Embarcadero a apporté de nombreuses améliorations dans cet espace dans la version 10.4.2, en continuant à partir du travail 10.4:Delphi voit plus de 20 améliorations significatives des performances du compilateur qui réduisent considérablement le temps de compilation. Delphi a également amélioré la prise en charge de Code Insight, mettant en évidence les avertissements et les astuces dans l'éditeur de code, de nouvelles améliorations du rendu pour améliorer la visibilité et une meilleure prise en charge des packages, la navigation ctrl-clic, et bien plus encore.Code Insight de C ++ Builder a été mis à jour pour une exécution de code robuste. C ++ Builder inclut une nouvelle approche des informations de débogage qui réduit considérablement la charge de mémoire sur l'éditeur de liens Win64 et la taille de sortie de l'application, connue sous le nom de DWARF divisé, tandis qu'une refonte du système de gestion des exceptions améliore la fiabilité des applications. Le RTL comprend également la dernière version du Dinkumware STL.Source : billet Embarcadero