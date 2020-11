Mise à disponibilité de patchs pour RAD Studio10.4.1 (Sidney) 0PARTAGES 5 0 9 novembre 2020



Embarcadero vient de publier un nouveau patch pour RAD Studio 10.4.1. Cela inclut les améliorations du compilateur Delphi et les améliorations de Delphi LSP. Le correctif est disponible dans GetIt, et la page d'accueil de RAD Studio IDE doit indiquer sa disponibilité.

Compilateur Delphi et correctif d'achèvement de code.







Le correctif sera également disponible sur le portail de téléchargement des clients

(ndlr. Mon avis : il vaut mieux utiliser Getit de toute façon)



Ce correctif résout deux problèmes dans le compilateur Delphi 10.4.1: un problème de disposition des données avec des alignements spécifiques, connecté au portail de qualité en tant que RSP-30890 et RSP-30787, et un problème de performances lors de la recompilation, enregistré en tant que RSP-22074, RSP-30714 et RSP-30627. L'amélioration des performances fournie dans ce correctif contribue également aux performances de Code Insight lors de l'utilisation du serveur LSP.



Le patch est disponible en deux packages. Le premier comprend des compilateurs mis à jour pour toutes les plates-formes disponibles dans Delphi et RAD Studio Professional. Le deuxième package comprend le compilateur Linux et il n'est disponible que pour les clients Enterprise. Les clients Delphi et RAD Studio Enterprise devraient voir et installer les deux packages (l'ordre n'a pas vraiment d'importance, car ils sont indépendants).



Chacun de ces packages GetIt est un package différé, ce qui signifie que vous le sélectionnez, mais le téléchargement et l'installation réels ont lieu lorsque vous fermez l'EDI RAD Studio, car il remplace les fichiers utilisés par l'EDI. Suivez simplement les étapes, attendez que l'application console GetItCmd exécute le processus et notez que les fichiers remplacés dans vos dossiers d'installation de RAD Studio sont copiés dans un répertoire de sauvegarde spécial sous l'emplacement d'installation principal.



Après l'installation différée, RAD Studio redémarrera et le correctif s'affichera comme installé dans la boîte de dialogue GetIt Package Manager et sur la page d'accueil. Les utilisateurs d'entreprise devront installer les deux packages pour voir disparaître la notification de la page d'accueil.

