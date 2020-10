Embarcadero : Nouveau portail pour le gestionnaire de packages GetIt pour RAD Studio Qui permet de naviguer plus facilement et de filtrer par produit et fournisseur 0PARTAGES 3 0 Bonjour,



Depuis l'introduction du gestionnaire de packages GetIt dans RAD Studio XE8, Embarcadero s'est efforcé d'en faire un excellent outil pour distribuer des bibliothèques, des composants, des outils, des échantillons, des projets de démonstration, des styles et bien plus aux clients RAD Studio. Nous l'utilisons pour distribuer des modules complémentaires Embarcadero, mais aussi des bibliothèques open source tierces et des offres gratuites, ainsi que des versions d'essai de composants payants. Le moteur GetIt est également utilisé pour l'installation du produit et pour la livraison de correctifs.



Jusqu'à récemment, découvrir et naviguer dans les packages et les catégories GetIt et en apprendre davantage sur l'ensemble du catalogue de contenu GetIt n'était possible qu'à partir de l'EDI RAD Studio lui-même.



[Edito]

Pourquoi cette page web et cette annonce ? Parce que j'ai tendance à écrire "Vous trouverez ce composant dans Getit" en oubliant le fait qu'il faut deux conditions :

- une version supérieure ou égale à XE8

- démarrer l'EDI.



Mes constatations, beaucoup plus rapide que dans L'IDE mais bien évidemment il n'y a pas de notion de ce qui est installé ou non.

Ci-dessous un test : Recherche des styles disponibles pour FMX



son équivalent dans l'EDI que j'ai eu du mal à chronométrer (faut-il commencer avec le chargement de L'EDI ou après choix de l'option) en tout cas c'est nettement plus long

