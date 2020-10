DelphiCon 2020 L'évènement de fin d'année qui remplace le CodeRage aura lieu du 17 au 19 novembre 0PARTAGES 5 0

C'est officiel et les inscriptions aux webinaires sont déjà ouvertes



Annonce

Embarcadero organise un événement Delphi en ligne: DelphiCon WorldWide.Cet événement diffère de CodeRage et est centré sur Delphi.



3 jours – Du mardi 17 novembre au jeudi 19 novembre 2020.

De 9 heures à 13 heures chaque jour

Une seule piste à la fois / plus de conflit de planning

Un mix de sessions en direct et des sessions traditionnelles avec Q&A

À l'aune de cette phrase "Une seule piste à la fois / plus de conflit de planning", il semblerait que les remontées sur le dernier évènement (Delphi UX Summit) semblent avoir eu une portée. C'est officiel et les inscriptions aux webinaires sont déjà ouvertes https://delphicon.embarcadero.com/ En quoi cela diffère d'un CodeRage ? À mon avis, sur le modèle d'organisation, des présentations mais sans questions réponses à la suite et quelques tables rondes sur les thèmes abordés.À l'aune de cette phrase "Une seule piste à la fois / plus de conflit de planning", il semblerait que les remontées sur le dernier évènement (Delphi UX Summit) semblent avoir eu une portée. 1 commentaire Membre expérimenté https://www.developpez.com 0 0 A noter pour les développeurs C++Builder qui passeraient par là que le même format de conférence devrait leur être aussi proposé d'ici la fin de l'année ou en début de l'année prochaine.