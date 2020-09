Embarcadero RAD Studio 10.4.1 disponible Cette mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment des mises à jour de qualité dans des domaines clés 0PARTAGES 3 0 Bonjour,



Si vous êtes utilisateur enregistré peut-être avez vous déjà eu ce mail, toutefois pour information pour les autres



Envoyé par Embarcadero Envoyé par RAD Studio 10.4.1 — Fonctionnalités améliorées et mises à jour importantes basées sur 10.4



Nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité générale de RAD Studio 10.4.1. Cette mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment des mises à jour de qualité dans des domaines clés, notamment:

● IDE



● Delphi Code Insight (LSP)



● Parallel Library



● SOAP & XML



● C++ Toolchain



● FireMonkey



● VCL



● Delphi Compiler



● iOS Deployment



● et plus! Voir les nouveautés



Envoyé par Embarcadero Envoyé par Les utilisateurs disposant d'un abonnement de mise à jour actif ont le droit de télécharger la version 10.4.1 dès maintenant via le portail des produits enregistrés. Pour les instructions d'installation, veuillez cliquer ici.

Remarque: utilisez votre clé de licence XE8 ou version ultérieure pour installer 10.4.1.



Seule ombre, récurrente au tableau, l'intallation nécessite une désintallation préalable

Envoyé par pprem Envoyé par L'update se met par dessus le dossier existant, donc désinstallation de la 10.4 lancé lors de l'installation de la 10.4.1

Le process supprime également les packets installés via GetIt, mais ne touche pas aux paramètres qui auraient pu être changés par des composants ou librairies tiers.

Perso je continue à prôner la désinstallation de tout à la main et repartir d'un dossier vide, mais sur les tests l'update fonctionne correctement, donc ça peut se tenter.

Seule ombre, récurrente au tableau, l'intallation nécessite une désintallation préalable



j'ai installé par dessus la 10.4. Il me l'a désinstallé, et ensuite installé la 10.4.1.

Je n'ai pas eu d'erreur et il a gardé tous mes composants tiers



Hello,
j'ai installé par dessus la 10.4. Il me l'a désinstallé, et ensuite installé la 10.4.1.
Je n'ai pas eu d'erreur et il a gardé tous mes composants tiers
Pour l'installation, je suis passé par l'exe et non l'ISO.

Corrections mineures ayant une certaine importance
'Supprimer les chemins incorrects' ne devrait plus supprimer les chemins valides.



J'adore cette amélioration
En même temps, devoir corriger ça, c'est un peu limite :-(

J'ai tenté une installation en faisant confiance au désinstallateur mal m'en a pris : planton de l'installation



J'ai tenté une installation en faisant confiance au désinstallateur mal m'en a pris : planton de l'installation
Il faut dire que Parnassus m'avait posé des problèmes d'installation. Heureusement je n'utilisait pas la 10.4 en production, il suffira d'une heure (au moins une, mais bon l'installation de la version quand on n'a pas un débit Internet puissant en prends déjà au moins deux ) pour réinstaller conposants tiers et autres pour revenir à mes essais de la 10.4



Bonjour,
On a une idée pour la version Community de 10.4 ?



ça correspond à ce rapport qui a été fermé et marqué résolu ?

"RAD Studio / RSP-21934 Delphi RIO 10.3 compiler is not optimized enought compared to Tokyo 10.2 + IDE fix pack" Status: Resolved

https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-21934



Car pour l'instant je n'ose pas passer en 10.4 tant que l'ide fix pack n'est pas disponible . (et rien à l'horizon)



Euh ... * Delphi compiler
ça correspond à ce rapport qui a été fermé et marqué résolu ?
"RAD Studio / RSP-21934 Delphi RIO 10.3 compiler is not optimized enought compared to Tokyo 10.2 + IDE fix pack" Status: Resolved
https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-21934
Car pour l'instant je n'ose pas passer en 10.4 tant que l'ide fix pack n'est pas disponible . (et rien à l'horizon)
Vous avez testé, ça compile plus vite qu'avant ?

après quelques semaines de tests, je dirais qu'il compile plus vite mais l'IDE est devenu plus lent. Parfois, on a l'impression qu'il se bloque et d'un coup, un flash l'écran se redessine.
Je vais voir si ça va mieux sur 10.4.1 mais jusque là c'était un peu pénible.



Pour la Community Edition, rien d'annoncé. Ca reste de la 10.3.3. Il est probable qu'Embarcadero la fasse évoluer plus tard, en gardant une version majeure d'écart entre les particuliers / utilisateurs gratuits et ceux qui payent leurs licences afin de les favoriser. Ou il est aussi possible qu'ils la laissent en l'état, sans la faire évoluer, tant que les compilateurs permettent de cibler du matériel récent (mais sans publication automatique sur les stores iOS et Android du coup).

Les utilisateurs payants et avec une licence récente (sous souscription) ont aussi un paquet d'avantages à télécharger sur GetIt dans la rubrique "abonnement".



Serge, pour la désinstallation du plugin Bookmark ça m'intrigue, mais peut-être avais-tu conservé la première version qui posait déjà problème lors de l'installation et d'un conflit avec sa version en 10.3.x



Rien vu passer concernant l'IDE Fix Pack. Pour le moment il n'évolue pas pour toucher aux versions 10.4

https://www.idefixpack.de/blog/ide-tools/ide-fix-pack/

Certaines de ses fonctionnalités ont été intégrées en 10.3.x et 10.4.0, donc n'attendez pas sa mise à jour hypothétique pour passer à la 10.4.1 et faire d'éventuelles remontées sur les points qui vous gêneraient. Il est possible qu'il n'y ait plus du tout d'évolution de cette extension comme il est possible qu'elle sorte en 10.4.1 demain... Je ne sais pas, mais ce que j'ai lu va plutôt dans le sens de son absence.



Comme Serge a abordé la question, j'ai écrit ma routine d'installation et l'ai publiée sur mon blog :

https://developpeur-pascal.fr/p/___0...-cbuilder.html

Vous pouvez vous en inspirer ou faire juste un lancement de l'installeur pour voir ce qu'il se passe puisqu'il est quand même prévu pour se mettre correctement à jour.



Une fois la mise à niveau ou l'installation faite, pensez à mettre aussi à jour les PA Server 10.4 que vous utilisez, vérifier les SDK pour iOS / macOS et Linux, faire quelques compilations / déploiements de tests avant de vous plonger sur vos vrais projets (que vous aurez pris soin de sauvegarder avant de les ouvrir en 10.4).



Pour avoir joué avec la 10.4.1 et les versions intermédiaires, ça devrait améliorer le flux de travail de tout le monde. Plein de petites modifs pas forcément visibles, mais il y a du mieux par rapport à la 10.4 qui a pu avoir quelques instabilités au niveau de l'IDE et du concepteur de fiches selon ce qu'on bidouillait et les extensions de l'IDE. Le patch 3 de la 10.4 améliorait déjà des choses.

Pour la Community Edition, rien d'annoncé. Ca reste de la 10.3.3. Il est probable qu'Embarcadero la fasse évoluer plus tard, en gardant une version majeure d'écart entre les particuliers / utilisateurs gratuits et ceux qui payent leurs licences afin de les favoriser. Ou il est aussi possible qu'ils la laissent en l'état, sans la faire évoluer, tant que les compilateurs permettent de cibler du matériel récent (mais sans publication automatique sur les stores iOS et Android du coup).

Les utilisateurs payants et avec une licence récente (sous souscription) ont aussi un paquet d'avantages à télécharger sur GetIt dans la rubrique "abonnement".

Serge, pour la désinstallation du plugin Bookmark ça m'intrigue, mais peut-être avais-tu conservé la première version qui posait déjà problème lors de l'installation et d'un conflit avec sa version en 10.3.x

Rien vu passer concernant l'IDE Fix Pack. Pour le moment il n'évolue pas pour toucher aux versions 10.4
https://www.idefixpack.de/blog/ide-tools/ide-fix-pack/
Certaines de ses fonctionnalités ont été intégrées en 10.3.x et 10.4.0, donc n'attendez pas sa mise à jour hypothétique pour passer à la 10.4.1 et faire d'éventuelles remontées sur les points qui vous gêneraient. Il est possible qu'il n'y ait plus du tout d'évolution de cette extension comme il est possible qu'elle sorte en 10.4.1 demain... Je ne sais pas, mais ce que j'ai lu va plutôt dans le sens de son absence.

Comme Serge a abordé la question, j'ai écrit ma routine d'installation et l'ai publiée sur mon blog :
https://developpeur-pascal.fr/p/___0...-cbuilder.html
Vous pouvez vous en inspirer ou faire juste un lancement de l'installeur pour voir ce qu'il se passe puisqu'il est quand même prévu pour se mettre correctement à jour.

Une fois la mise à niveau ou l'installation faite, pensez à mettre aussi à jour les PA Server 10.4 que vous utilisez, vérifier les SDK pour iOS / macOS et Linux, faire quelques compilations / déploiements de tests avant de vous plonger sur vos vrais projets (que vous aurez pris soin de sauvegarder avant de les ouvrir en 10.4).

Un changement de la liste des images/icones a été fait pour les plateformes mobiles, allez aussi y jeter un oeil si vous faites du FMX et publiez sur l'AppStore ou Play Store.