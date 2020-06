Mise à jour de FastReport VCL : la version 6.7 Qui prend en charge RAD Studio 10.4 (Sidney) 0PARTAGES 3 0 Quoi de neuf cette fois?

✔ Prise en charge de la dernière version d'Embarcadero RAD Studio 10.4 (Sidney)



✔ Prise en charge des codes-barres pour les paiements à l'aide de «Swiss Payment Standard» -



✔ Modification de RichView directement depuis la fenêtre d'aperçu



✔ Amélioration de l'achèvement du code dans l'éditeur de code de script



Et bien plus:



