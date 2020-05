Delphi, C++ Builder et RAD Studio 10.4 Sydney sont disponibles. Les développeurs pourront bénéficier entre autres d'améliorations significatives pour le développement Windows 10 VCL desktop 0PARTAGES 6 0 Nouvelles fonctionnalités Delphi

Améliorations majeures de Delphi Code Insight

RAD Studio 10.4, la plus grande et la meilleure amélioration apportée à l’outillage de code de Delphi depuis de nombreuses années, fournit Code Insight à l’aide d’une implémentation Delphi du Language Server Protocol (LSP). LSP est une technique pour calculer les résultats pour la complétion du code, la navigation ou dans un processus séparé. Cela signifie que l'EDI ne se bloquera pas lors de l'exécution et que Code Insight fournira des résultats précis. La version 10.4 offre une expérience de productivité de développeur considérablement améliorée lorsque vous travaillez avec de grands projets avec des millions de lignes de code.





Nouvelle fonctionnalité de langage pour Delphi: Custom Managed Records

Ajout de langage clé au langage Delphi, le type Delphi record prend désormais en charge les opérations d'initialisation, de finalisation et de copie personnalisées. Les développeurs ont désormais la possibilité de personnaliser la façon dont les enregistrements sont créés, copiés et détruits, en écrivant le code à exécuter aux différentes étapes. Cela ajoute une puissance supplémentaire aux enregistrements dans Delphi, une construction utilisée pour obtenir une meilleure efficacité par rapport aux classes.





Gestion de mémoire unifiée

La gestion de la mémoire Delphi est désormais unifiée sur toutes les plateformes prises en charge (mobile, desktop et serveur) en utilisant l'implémentation classique de la gestion de la mémoire des objets. Comparée au comptage automatique de référence (ARC), elle offre une meilleure compatibilité avec le code existant et un codage plus simple pour les composants, les bibliothèques et les applications destinées à l’utilisateur final. Le modèle ARC reste pour la gestion des chaînes de caractère et les références de type d'interface pour toutes les plateformes. Pour C ++, cette modification signifie que la création et la suppression de classes de style Delphi en C ++ suivent la gestion de la mémoire normale, comme toute classe C++ allouée en tas, ce qui réduit considérablement la complexité.



Nouvelles fonctionnalités de C++ Builder

Prise en charge étendue des bibliothèques C ++

Dans la version 10.4, l'équipe a porté de nombreuses bibliothèques C++ populaires vers C++ Builder, offrant une prise en charge optimisée pour une utilisation dans C++ Builder. Ces bibliothèques peuvent être téléchargées via le gestionnaire de packages GetIt, y compris libSIMDpp, NemaTode, SDL et autres. Un téléchargement de Boost 1.70 est également inclus.

Win 64-Debugging et Linker pour C ++

La version 10.4 introduit un nouveau débogueur pour Windows 64 bits pour C++. Basé sur LLDB, ce débogueur introduit des améliorations de stabilité importantes lors du débogage des applications 64 bits, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité clé permettant d'évaluer et d'inspecter des types tels que les chaînes C++ et Delphi ainsi que les collections STL, y compris std::vector et std::map , etc. De plus, les informations de débogage générées pour une application utilisent un format de débogage différent. Le résultat final est une expérience de débogage plus stable et plus fonctionnelle, et une inspection et une évaluation beaucoup plus puissantes au moment du débogage.

Amélioration des performances et de la qualité de la chaîne d'outils

Un grand nombre d'améliorations STL de Dinkumware Plusieurs méthodes et domaines RTL clés améliorés, basés sur le travail effectué pour améliorer la compatibilité avec les bibliothèques C ++ courantes Plusieurs améliorations du support CMake Un grand nombre d'améliorations de qualité et de stabilité



Nouvelles fonctionnalités Windows VCL

Modifications de style VCL pour un DPI élevé

Dans la version 10.4, l'architecture des styles VCL a été considérablement étendue pour prendre en charge les moniteurs High DPI et 4K. Tous les contrôles d'interface utilisateur du formulaire VCL sont désormais automatiquement mis à l'échelle pour la résolution appropriée du moniteur sur lequel le formulaire est affiché. L'API de style a été entièrement révisée pour prendre en charge les styles à haute résolution. Chaque élément d'interface utilisateur peut être sélectionné dans une bibliothèque de versions multiéchelles et mis à l'échelle pour n'importe quel DPI, ce qui donne des éléments d'interface utilisateur nets sur tous les moniteurs.

Nouveaux styles haute résolution

L'équipe a mis à jour un grand nombre de styles VCL intégrés et premium pour prendre en charge le nouveau mode de style haute résolution, vous permettant de concevoir des applications visuellement époustouflantes pour n'importe quel moniteur.

VCL par style de contrôle

Les développeurs VCL peuvent désormais utiliser plusieurs styles VCL sous différentes formes au sein d'une même application ou même différents contrôles visuels qui se trouvent sur le même formulaire. Cela inclut également la prise en charge du style de tout élément à l'aide du thème de plateforme par défaut. En plus de permettre plus de flexibilité dans le style, cela vous permet également d'utiliser des contrôles non stylisés tiers dans une application VCL stylisée.

Nouveau composant VCL: contrôle du navigateur Edge

La version 10.4 inclut un nouveau composant de navigateur Web VCL, TEdgeBrowser, qui utilise le nouveau Edge WebView2 de Microsoft basé sur Chromium. Cela offre un moteur HTML beaucoup plus moderne et sécurisé, par rapport à l'ancien TWebBrowser basé sur Internet Explorer. De plus, le composant TWebBrowser classique a été étendu, permettant aux commandes du navigateur dans une application existante d'utiliser les navigateurs Internet Explorer ou Edge existants pour l'affichage, selon le navigateur disponible sur le système.

Nouveau composant VCL: TTitleBarPanel et barres de titre personnalisées

Le nouveau contrôle TTitleBarPanel et la propriété TForm.CustomTitleBar vous permettent de personnaliser la barre de titre Windows native d'un formulaire VCL. Vous pouvez placer des contrôles VCL dans la barre de titre de Windows, contrôler la peinture par défaut d'éléments tels que l'icône et la légende de la fenêtre, ajouter de nouveaux boutons système personnalisés près des boutons Réduire, Agrandir et Fermer, ou même peindre entièrement la barre de titre. Avec la nouvelle prise en charge de la barre de titre dans 10.4, vous pouvez désormais créer des barres de titre améliorées modernes similaires aux applications de traitement de texte et de navigateur Web les plus populaires aujourd'hui.

Nouveau composant VCL: composant image avec prise en charge multirésolution

Il existe un nouveau composant TVirtualImage qui prend en charge plusieurs résolutions et une mise à l'échelle DPI, vous permettant d'obtenir une mise à l'échelle et un affichage d'image de haute qualité en remplaçant le composant TImage classique.

Mises à jour de l'API Windows

L'équipe a amélioré de nombreuses déclarations d'API et ajouté des déclarations supplémentaires, afin d'améliorer encore la grande intégration de plateforme qu'offre RAD Studio.



