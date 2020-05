Embarcadero Delphi / RAD Studio 10.4 Les premières infos 0PARTAGES 7 0 Premières infos ou fuites intentionnelles, histoire de faire monter la pression ?



Outre le nom de la version, ce sera "Sidney", adieu au toucan de pprem



5 annonces ont été diffusées depuis ces deux dernières semaines

CodeInsight revisité

Ce que j'en retiens ? Enfin les variables inline ne seront plus signalées comme en erreur de syntaxe



TEdgeBrowser un nouveau composant VCL

Ce que j'en retiens ? On abandonnera TWebBrowser basé sur Internet Explorer 4 (si mes souvenirs sont bons) pour le nouveau qui, comme son nom l'indique utiliserait le moteur Edge



ttps://lnkd.in/eMUa8pV

Ce que j'en retiens ? Là c'est encore un peu flou, j'utilise peu les records, mais que l'on puisse, entre autre, les initialiser facilement ne peu être qu'un plus



Style par contrôle VCL

Ce que j'en retiens ? Franchement, j'ai des doutes sur l'apport d'une telle possibilité, mais bon, je ne suis pas objectif profondément investi FMX cela relève, pour moi, d'anecdote.



Nouveau Getit

Ce que j'en retiens ? Alors là, depuis le temps que l'on demandait à ce que les patchs soient visibles et facilement intégrables, on l'a peut-être enfin ! Espérons que la rapidité de rafraichissement ira de pair avec cette nouvelle mouture



[Edit]

Ajouts à la RTL

Ce que j'en retiens ? Pas mal de petites améliorations et ajouts qu'il va certainement falloir apprivoiser avant de les adopter en se demandant comment on faisait sans



Qu'en pensez-vous ?

D'autres infos, officielles, à partager ?



