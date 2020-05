Envoyé par Fast Report Envoyé par

Dans la nouvelle version, nous avons ajouté la prise en charge d'Embarcadero RAD Studio 10.3 avec les dernières mises à jour et la prise en charge de la nouvelle plate-forme MacOS x64. L'exportation au format PDF a été considérablement améliorée dans cette version: nous avons ajouté l'alignement du texte bloc et amélioré le travail avec les polices. En outre, l'habillage et le dessin d'objets texte ont été améliorés.