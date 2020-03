RAD Studio : La version Bêta de la version 10.4 annoncée 0PARTAGES 3 0 Le 27 février Sarina DuPont



Vous êtes abonnés aux mises à jour, préparez-vous pour la version bêta 10.4



L'abonnement à la mise à jour offre de nombreux avantages à nos clients Delphi, C ++ Builder et RAD Studio. Outre les avantages clés tels que l'accès aux mises à jour, aux mises à niveau et au support technique, nous invitons également nos clients d'abonnement à la mise à jour à participer à notre programme bêta. Les bêta-testeurs ont un accès précoce aux nouvelles fonctionnalités de test drive, fournissent des informations tout au long du cycle bêta et aident à façonner la prochaine version du produit.



Être en mesure de participer à la version bêta en restant à jour sur l'abonnement a été très populaire auprès de nos clients. Il est également très d'actualité puisque nous prévoyons de lancer une version bêta sous accord de confidentialité (NDA) pour la version 10.4, appelée Denali, plus tard en mars.



Voici ce qui est prévu pour 10.4:



Delphi



Protocole de serveur de langage pour Delphi

Améliorations du langage : Managed Records

Gestion de mémoire unifiée sur toutes les plateformes



C ++



Prise en charge étendue des bibliothèques C ++

Amélioration des performances et de la qualité de la chaîne d'outils

Gestion de mémoire unifiée sur toutes les plateformes



Expérience utilisateur



Prise en charge des styles VCL à haute résolution

VCL par style de contrôle

Nouveaux composants VCL

Améliorations du gestionnaire de packages GetIt

Programme d'installation unifié pour les installations en ligne et hors ligne



Améliorations de la plateforme



Prise en charge du pilote GPU Metal 2 (macOS / iOS)

Styles VCL mis à jour pour HighDPI

Mises à jour de l'API Apple

Mises à jour de l'API Windows

Améliorations supplémentaires de l'outillage RAD Server

Notifications push Android et réarchitecture des services Google Play

Améliorations des performances de LiveBindings

Intégration FMXLinux améliorée pour l'édition Enterprise et Architect



Domaines prioritaires supplémentaires pour la qualité



D'autres éléments passionnants, actuellement sous accord de confidentialité, apparaîtront dans une future version bêta.



10.4 Chronologie du coup d'envoi de la phase bêta de Denali:



Les clients abonnés aux mises à jour devraient recevoir un e-mail dans le mois suivant pour savoir comment rejoindre le programme bêta. Pour participer à la version bêta de Denali, les testeurs doivent signer notre accord de confidentialité avant d'accéder à la version bêta, à la série bêta, à la documentation bêta, etc.



Pas d'abonnement mais intéressé à rejoindre la bêta? Contactez votre représentant commercial Embarcadero ou votre partenaire revendeur pour passer à la version 10.3.3 et accéder à la version 10.4 dès sa sortie, ainsi que la possibilité de participer à la version bêta 10.4.

[NdT] ce qui veut dire que, en gros, seuls les abonnés peuvent être invités à cette phase de test



À propos de RAD Studio 10.3.3:



Fin novembre 2019, nous avons publié Delphi, C ++ Builder et RAD Studio 10.3.3. Avec la version 10.3.3, les développeurs peuvent cibler le Google Play Store avec des versions 64 bits de leurs applications Delphi FireMonkey, simplifier le développement d'applications à plusieurs niveaux et le déploiement de RAD Server via une image Docker prédéfinie et créer des applications C ++ et Delphi pour les applications iOS 13 et Delphi pour macOS Catalina. Les développeurs peuvent également accéder à plus de 70 sources de données avec une licence d'abonnement Enterprise Connector incluse pour les utilisateurs des éditions Enterprise et Architect.



Le 27 février Sarina DuPont faisait l'annonce de la future version 10.4, ce qui nous donne en même temps un aperçu des évolutions prévues. Ci-dessous je vous livre la traduction de cette annonce.



Envoyé par free07 Envoyé par c'est quoi le protocole de serveur de langues pour Delphi ?



@++

Dany 1 0 Bonjour,peut-être ça : https://en.wikipedia.org/wiki/Language_Server_Protocol @++Dany Membre éprouvé https://www.developpez.com



Ils l'ont fait sur l'éditeur de code pour C++Builder en 10.3 Rio et le résultat semble avoir été positif.



La mise en place de cette fonctionnalité pour les développement Delphi permettra de ne plus avoir de ralentissement ou de blocage comme on peut encore en avoir parfois sur des projets volumineux où avec des hiérarchies de composants complexes.



Au passage, et ce n'est pas dit clairement, on devrait aussi avoir un refresh du module de compilation en temps réel qui permet à l'EDI de nous trouver des erreurs et éliminer les faux positifs notamment sur les nouvelles façons d'écrire les déclarations de variables ("for var" et variables en ligne) apparues en 10.3.



Denali va nécessiter une attention particulière des beta testeurs en saisie de code et en conception de fiches. Hâte de voir ça et les petits plus non annoncés et de jouer avec... 1 0 LSP dans la roadmap était un peu flou, la doc de Wikipedia aide à comprendre, mais en pratique c'est simplement le basculement en tâche de fond de tous les assistants à l'écriture de code (complétion de la saisie, aide intégrée, détection d'erreurs, ...).Ils l'ont fait sur l'éditeur de code pour C++Builder en 10.3 Rio et le résultat semble avoir été positif.La mise en place de cette fonctionnalité pour les développement Delphi permettra de ne plus avoir de ralentissement ou de blocage comme on peut encore en avoir parfois sur des projets volumineux où avec des hiérarchies de composants complexes.Au passage, et ce n'est pas dit clairement, on devrait aussi avoir un refresh du module de compilation en temps réel qui permet à l'EDI de nous trouver des erreurs et éliminer les faux positifs notamment sur les nouvelles façons d'écrire les déclarations de variables ("for var" et variables en ligne) apparues en 10.3.Denali va nécessiter une attention particulière des beta testeurs en saisie de code et en conception de fiches. Hâte de voir ça et les petits plus non annoncés et de jouer avec... Membre expérimenté https://www.developpez.com



c'est quoi le protocole de serveur de langues pour Delphi ?



Et sinon pas de nouveaux composants FMX en vue ? 0 0 Bonjour,c'est quoi le protocole de serveur de langues pour Delphi ?Et sinon pas de nouveaux composants FMX en vue ? Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com Envoyé par free07 Envoyé par C'est quoi le protocole de serveur de langues pour Delphi ? 0 0 Je n'en ai strictement aucune idée la traduction n'est peut-être pas exacte Membre éclairé https://www.developpez.com Bonjour,



Citation Envoyé par free07 Voir le message

c'est quoi le protocole de serveur de langues pour Delphi ?

peut-être ça :



@++

Dany Bonjour,Citation Envoyé par free07 Voir le messagec'est quoi le protocole de serveur de langues pour Delphi ?peut-être ça : https://en.wikipedia.org/wiki/Language_Server_Protocol @++Dany

Pour éviter qu'error insight parte en vrille. 0 0 Oui c'est ça!Pour éviter qu'error insight parte en vrille. Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com

Language Server Protocol for Delphi -> Protocole du serveur de langage pour Delphi

Language Enhancements: Managed Records -> Amélioration du langage : Managed Records 0 0 Ok, j'ai donc modifié la traduction de la partie DelphiLanguage Server Protocol for Delphi -> Protocole du serveur de langage pour DelphiLanguage Enhancements: Managed Records -> Amélioration du langage : Managed Records Membre éprouvé https://www.developpez.com



Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez vous reporter à cet article de Marco :

https://community.idera.com/develope...in-delphi-10-3

(notez que des évolutions par rapport à ce qu'il écrivait à l'époque ont été apportées et que ça ne sera donc pas disponible exactement comme il l'annonçait) 0 0 Concernant les managed records, c'est une fonctionnalité que j'avais évoquée lors de la conférence de présentation de la 10.3 à Paris en octobre 2018 puisque nous étions sur la beta et ne savions pas encore que ce serait repoussé. Les demandes faites par les beta testeurs de Sugarloaf ont été prises en compte et devraient être intégrées dans la version à venir.Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez vous reporter à cet article de Marco :(notez que des évolutions par rapport à ce qu'il écrivait à l'époque ont été apportées et que ça ne sera donc pas disponible exactement comme il l'annonçait) Poster une réponse Signaler un problème

