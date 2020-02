Joyeux anniversaire Delphi L'environnement de développement et le langage étendant les possibilités du Pascal ont 25 ans 0PARTAGES 17 0 Joyeux anniversaire Delphi

25 ans, avec une carte d'anniversaire réalisée avec les composants natifs de Delphi 10.3.3



Avec un peu d'avance, histoire que la nouvelle se diffuse pour le jour J : le 14/02 voici mes petits vœux







"Carte" réalisée avec Delphi RIO 10.3.3, à base de fichiers SVG et sans composants tiers faut-il le souligner.



Note : Je n'ai malheureusement pas eu le temps de réunir les différents morceaux pour en faire un seul fichier SVG (je ne suis pas infographiste), et ai utilisé mes diverses expériences avec le composant TPath (que vous pouvez retrouver au sein du forum section FMX, mot clé TPath) pour concocter cette carte de vœux. Je ne désespère de vous proposer bientôt une unité qui chargera un fichier SVG standard.



Tout cela pour démontrer que Delphi contient des nombreuses petites pépites, ce qui m'a plu dès son plus jeune âge. Puisque le jour J correspond à la Saint-Valentin je dirai que j'en suis aux noces d'argent avec cet IDE.



Quelques webinaires festifs ont été organisés



