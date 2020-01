Le ministère de l'Éducation nationale en Turquie a annoncé qu'il va offrir des accès à Delphi à un million d'étudiants Dans plus de 1600 écoles professionnelles et techniques affiliées au ministère 0PARTAGES 9 0 Le ministère de l'Éducation nationale en Turquie a récemment annoncé qu'il allait offrir des licences Embarcadero Delphi à son corps d'étudiants. Les médias turcs estiment que cette initiative va toucher plus d'un million d'étudiants dans plus de 1600 écoles professionnelles et techniques affiliées au ministère. À cet effet, un protocole de coopération de cinq ans a été signé entre le ministère et le Groupe Information et Technologie (Bilgi ve Teknoloji Grubu).



Dans une déclaration, le directeur de l'enseignement professionnel et technique du ministère de l'Éducation nationale, Kemal Varın Numanoğlu, a indiqué qu'ils se soucient de la formation des étudiants ayant les compétences les plus avancées requises par le marché du travail sur la plateforme nationale et internationale et que tous les processus éducatifs sont effectués en étroite coopération avec le secteur.



Assurant que le ministère poursuit son travail dans cet objectif, Numanoğlu a rappelé que le monde se tourne de plus en plus vers le numérique et que l'importance de l'industrie du logiciel ne cesse de croître. Précisant que de nouvelles et différentes opportunités d'emploi naissent chaque jour dans ce secteur, Numanoğlu a affirmé que le ministère souhaite accompagner dans leur éducation des étudiants qui pourraient maîtriser les technologies de l'information et rattraper le retard. Raison pour laquelle le protocole a été signé avec la participation de Yücel Tepeköy, fondateur du Groupe Information et Technologie.



Numanoğlu est persuadé qu'en enseignant les technologies de développement d'applications modernes, une grande innovation sera réalisée dans l'éducation. Le logiciel Embarcadero Delphi sera installé dans les laboratoires informatiques des écoles dans les domaines des technologies de l'information, des technologies des dispositifs biomédicaux, de la technologie électrique-électronique, des technologies d'automatisation industrielle et des technologies des énergies renouvelables des écoles professionnelles et techniques.



Le Groupe Information et Technologie offrira aux enseignants une formation sur le logiciel Delphi, en plus de fournir le logiciel à installer dans les écoles : « Les étudiants recevront des bourses en organisant des concours nationaux. Le protocole vise également à acquérir de nouvelles compétences dans le monde du logiciel en participant à des événements sectoriels », peut-on lire sur la note.





Certains développeurs se montrent déjà enthousiastes face à cette initiative. C'est le cas de Jon L. Aasenden qui déclare :



« Il est très important de réintroduire l'objet-pascal dans les universités et l'enseignement. Pas seulement pour Delphi en tant que produit ou Embarcadero en tant qu'entreprise, mais pour garantir que la prochaine génération de développeurs de logiciels aura une solide compréhension des concepts de programmation fondamentaux ; des concepts qui représentent les éléments constitutifs sur lesquels repose tout logiciel, dont des langages comme Java et C# s'écartent ou obscurcissent.



« Object Pascal en tant que langage (y compris Freepascal, Oxygene et divers compilateurs alternatifs) fluctue entre #11 et #14 sur l'indice Tiobe depuis quelques années. Tiobe est un index qui suit l'utilisation et la popularité des langages dans le monde et aide les entreprises à savoir où investir. Ainsi, malgré ce que les gens ont été amenés à croire, Delphi a connu une croissance stable pendant de nombreuses années et est beaucoup plus répandue que ne le pensaient les sceptiques.



« En tant que développeur ardent de Delphi, c'est une excellente nouvelle! Non seulement cela aidera la prochaine génération d'étudiants à apprendre la programmation appropriée à partir de zéro - mais cela aidera également à éliminer certains des mythes infondés entourant le langage (et Delphi en particulier) qui sont malheureusement encore diffusés. La plupart de ces rumeurs proviennent de la prise de contrôle hostile de Borland par Microsoft il y a une vingtaine d'années, et ne reflètent en rien la réalité de 2020. Delphi en particulier a traversé plusieurs phases d'évolution et est aujourd'hui à égalité avec son langage compagnon C/C++.



« Je suis ravi que tant de jeunes développeurs aient désormais accès à une édition Delphi moderne et pertinente. Delphi a été un favori des enseignants et des étudiants partout dans le monde, et le retour de Delphi dans les établissements d'enseignement du monde entier est un signe que l'ère du compromis perd de son emprise ».



Sources : billet Aasenden



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative ?

Le choix de Delphi est-il le plus pertinent selon vous ? Dans quelle mesure ?

Que pensez-vous des propos tenus par le développeur Delphi qui pense que cela pourrait permettre de garantir que la prochaine génération de développeurs de logiciels aura une solide compréhension des concepts de programmation fondamentaux ? Le ministère de l'Éducation nationale en Turquie a récemment annoncé qu'il allait offrir des licences Embarcadero Delphi à son corps d'étudiants. Les médias turcs estiment que cette initiative va toucher plus d'un million d'étudiants dans plus de 1600 écoles professionnelles et techniques affiliées au ministère. À cet effet, un protocole de coopération de cinq ans a été signé entre le ministère et le Groupe Information et Technologie (Bilgi ve Teknoloji Grubu).Dans une déclaration, le directeur de l'enseignement professionnel et technique du ministère de l'Éducation nationale, Kemal Varın Numanoğlu, a indiqué qu'ils se soucient de la formation des étudiants ayant les compétences les plus avancées requises par le marché du travail sur la plateforme nationale et internationale et que tous les processus éducatifs sont effectués en étroite coopération avec le secteur.Assurant que le ministère poursuit son travail dans cet objectif, Numanoğlu a rappelé que le monde se tourne de plus en plus vers le numérique et que l'importance de l'industrie du logiciel ne cesse de croître. Précisant que de nouvelles et différentes opportunités d'emploi naissent chaque jour dans ce secteur, Numanoğlu a affirmé que le ministère souhaite accompagner dans leur éducation des étudiants qui pourraient maîtriser les technologies de l'information et rattraper le retard. Raison pour laquelle le protocole a été signé avec la participation de Yücel Tepeköy, fondateur du Groupe Information et Technologie.Numanoğlu est persuadé qu'en enseignant les technologies de développement d'applications modernes, une grande innovation sera réalisée dans l'éducation. Le logiciel Embarcadero Delphi sera installé dans les laboratoires informatiques des écoles dans les domaines des technologies de l'information, des technologies des dispositifs biomédicaux, de la technologie électrique-électronique, des technologies d'automatisation industrielle et des technologies des énergies renouvelables des écoles professionnelles et techniques.Le Groupe Information et Technologie offrira aux enseignants une formation sur le logiciel Delphi, en plus de fournir le logiciel à installer dans les écoles : « Les étudiants recevront des bourses en organisant des concours nationaux. Le protocole vise également à acquérir de nouvelles compétences dans le monde du logiciel en participant à des événements sectoriels », peut-on lire sur la note.Certains développeurs se montrent déjà enthousiastes face à cette initiative. C'est le cas de Jon L. Aasenden qui déclare :« Il est très important de réintroduire l'objet-pascal dans les universités et l'enseignement. Pas seulement pour Delphi en tant que produit ou Embarcadero en tant qu'entreprise, mais pour garantir que la prochaine génération de développeurs de logiciels aura une solide compréhension des concepts de programmation fondamentaux ; des concepts qui représentent les éléments constitutifs sur lesquels repose tout logiciel, dont des langages comme Java et C# s'écartent ou obscurcissent.« Object Pascal en tant que langage (y compris Freepascal, Oxygene et divers compilateurs alternatifs) fluctue entre #11 et #14 sur l'indice Tiobe depuis quelques années. Tiobe est un index qui suit l'utilisation et la popularité des langages dans le monde et aide les entreprises à savoir où investir. Ainsi, malgré ce que les gens ont été amenés à croire, Delphi a connu une croissance stable pendant de nombreuses années et est beaucoup plus répandue que ne le pensaient les sceptiques.« En tant que développeur ardent de Delphi, c'est une excellente nouvelle! Non seulement cela aidera la prochaine génération d'étudiants à apprendre la programmation appropriée à partir de zéro - mais cela aidera également à éliminer certains des mythes infondés entourant le langage (et Delphi en particulier) qui sont malheureusement encore diffusés. La plupart de ces rumeurs proviennent de la prise de contrôle hostile de Borland par Microsoft il y a une vingtaine d'années, et ne reflètent en rien la réalité de 2020. Delphi en particulier a traversé plusieurs phases d'évolution et est aujourd'hui à égalité avec son langage compagnon C/C++.« Je suis ravi que tant de jeunes développeurs aient désormais accès à une édition Delphi moderne et pertinente. Delphi a été un favori des enseignants et des étudiants partout dans le monde, et le retour de Delphi dans les établissements d'enseignement du monde entier est un signe que l'ère du compromis perd de son emprise ».Sources : Time Turk Que pensez-vous de cette initiative ?Le choix de Delphi est-il le plus pertinent selon vous ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous des propos tenus par le développeur Delphi qui pense que cela pourrait permettre de garantir que la prochaine génération de développeurs de logiciels aura une solide compréhension des concepts de programmation fondamentaux ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre émérite https://www.developpez.com Envoyé par darklinux Envoyé par Que pensez-vous de cette initiative ?

Cohérent en 1990 , incohérent début 2020

Apprendre la programmation c'est pas apprendre un langage, fut-il à la mode comme ceux que tu cites dans ton post, c'est apprendre des concepts et être ensuite capable de les implémenter dans un code même si le langage est différent et perso je trouve que le Pascal est toujours un très bon début pour les néophytes (il a d'ailleurs été conçu dans cet objectif et il en porte encore les marques : Syntaxe, structure, rigueur)

De plus les limitations qu'on lui reprochait il a vingt ans n’hésitent plus aujourd'hui...



J'ai eu des stagiaires du Maghreb où le Pascal est encore enseigné comme base dans certains établissements, et ce sont généralement de très bon développeurs qui comprennent rapidement ce que l'on attend d'eux et sont capables d'implémenter rapidement dans des langages qu'ils ne maitrisent pas forcement au niveau syntaxique avec un résultat probant



Après le choix d'Embarcadero et donc d'un produit fermé peut se discuter, je suis d'accord sur ce point

Sachant que si les sources de la RTL et des différentes bibliothèques sont inclues dans l'offre, ça reste à voir cependant, c'est pas si fermé que ça (Moins que certains autres produits en tout cas) 7 2 Pourquoi incohérent ?Apprendre la programmation c'est pas apprendre un langage, fut-il à la mode comme ceux que tu cites dans ton post, c'estet être ensuite capable de les implémenter dans un code même si le langage est différent et perso je trouve que le Pascal est toujours un très bon début pour les néophytes (il a d'ailleurs été conçu dans cet objectif et il en porte encore les marques : Syntaxe, structure, rigueur)De plus les limitations qu'on lui reprochait il a vingt ans n’hésitent plus aujourd'hui...J'ai eu des stagiaires du Maghreb où le Pascal est encore enseigné comme base dans certains établissements, et ce sont généralement de très bon développeurs qui comprennent rapidement ce que l'on attend d'eux et sont capables d'implémenter rapidement dans des langages qu'ils ne maitrisent pas forcement au niveau syntaxique avec un résultat probantAprès le choix d'Embarcadero et donc d'un produit fermé peut se discuter, je suis d'accord sur ce pointSachant que si les sources de la RTL et des différentes bibliothèques sont inclues dans l'offre, ça reste à voir cependant, c'est pas si fermé que ça (Moins que certains autres produits en tout cas) Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com Que pensez-vous de cette initiative ?

Stratégiquement parlant, c'est une bonne chose pour Embarcadero bien sûr

Communautairement parlant (forum Delphi) de nouveaux adhérents potentiels



Choix de Delphi est-il le plus pertinent selon vous ? Dans quelle mesure ?

Nulle part il n'est indiqué (même l'article original de l'annonce turque) qu'il s'agit de Delphi Pascal qui sera le langage enseigné, ce pourrait être le parent (un peu plus pauvre mais qui se rattrape) C++ Borland utilisable à partir du même IDE. C'est cette utilisation du même IDE qui est le point important.

Deuxième point la possibilité d'écrire avec un seul IDE (sous windows) vers différentes cibles OS. Je pense que c'est cet argument qui a séduit.



Que pensez-vous des propos tenus par le développeur Delphi qui pense que cela pourrait permettre de garantir que la prochaine génération de développeurs de logiciels aura une solide compréhension des concepts de programmation fondamentaux ?

L'auteur du billet n'est certes pas impartial, dire qu'utiliser Delphi permettra la compréhension des concepts de programmation fondamentaux c'est de mon point de vue (ex prof. d'informatique après une conversion professionnelle, développeur Delphi depuis 1998 mais ayant connu de nombreux autres langages) totalement utopique.



Cela dépendra de l'enseignant et de l'élève avant tout et ce quel que soit le langage 4 0 Stratégiquement parlant, c'est une bonne chose pour Embarcadero bien sûrCommunautairement parlant (forum Delphi) de nouveaux adhérents potentielsNulle part il n'est indiqué (même l'article original de l'annonce turque) qu'il s'agit de Delphi Pascal qui sera le langage enseigné, ce pourrait être le parent (un peu plus pauvre mais qui se rattrape) C++ Borland utilisable à partir du même IDE. C'est cette utilisation du même IDE qui est le point important.Deuxième point la possibilité d'écrire avec un seul IDE (sous windows) vers différentes cibles OS. Je pense que c'est cet argument qui a séduit.L'auteur du billet n'est certes pas impartial, dire qu'utiliser Delphi permettra la compréhension des concepts de programmation fondamentaux c'est de mon point de vue (ex prof. d'informatique après une conversion professionnelle, développeur Delphi depuis 1998 mais ayant connu de nombreux autres langages) totalement utopique.Cela dépendra de l'enseignant et de l'élève avant tout et ce quel que soit le langage Membre à l'essai https://www.developpez.com En tant que développeur ardent de Delphi En tant que développeur ardent de Delphi



Je n'ai pas pour vocation de critiquer un langage quel qu'il soit, mais bon se réjouir d'investir dans des produits payant alors qu'il y a des tas de langages et IDE open source gratuit je n'en vois pas l’intérêt...

Il vaudrait mieux apprendre (/faire découvrir) aux étudiants à se servir des langages comme un outils et leur montrer que faire du rust pour l'embarqué c'est mieux que faire du java et que l'inverse est également vrai dans un autre contexte, aussi bien que le delphi / go / C++ etc etc... 4 1 Pour commencer vive l'impartialité.Je n'ai pas pour vocation de critiquer un langage quel qu'il soit, mais bon se réjouir d'investir dans des produits payant alors qu'il y a des tas de langages et IDE open source gratuit je n'en vois pas l’intérêt...Il vaudrait mieux apprendre (/faire découvrir) aux étudiants à se servir des langages comme un outils et leur montrer que faire du rust pour l'embarqué c'est mieux que faire du java et que l'inverse est également vrai dans un autre contexte, aussi bien que le delphi / go / C++ etc etc... Membre confirmé https://www.developpez.com Que pensez-vous de cette initiative ?

Cohérent en 1990 , incohérent début 2020

Le choix de Delphi est-il le plus pertinent selon vous ? Dans quelle mesure ?

C 'est un langage propriétaire , donc c 'est aussi idiot que Swift , les normes en entreprises sont : Python , Javascript / NodeJs , C++ , SQL , java étant en mauvaise posture , si les jeunes personnes voudront s ' exportés , elles auront beaucoup de mal 3 1 Cohérent en 1990 , incohérent début 2020C 'est un langage propriétaire , donc c 'est aussi idiot que Swift , les normes en entreprises sont : Python , Javascript / NodeJs , C++ , SQL , java étant en mauvaise posture , si les jeunes personnes voudront s ' exportés , elles auront beaucoup de mal

Super développeur JavaScript / TypeScript H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Lead Hardware Engineer - IoT Grand public (BtoC) H/F ↳ Skill Hunter - Ile de France - Paris (75008) Technicien D'exploitation (h/f) ↳ Infolor - Ile de France - Montrouge (92120) Voir plus d'offres