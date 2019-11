La version 10.3.3 de la suite de développement RAD Studio incluant Delphi et C++Builder est disponible : Un aperçu des fonctionnalités clés 0PARTAGES 3 0 Embarcadero Technologies, éditeur d’outils de productivité pour développeurs d’applications multiplateformes, vient d'annoncer la sortie de la version 10.3.3 de RAD Studio, la suite de développement incluant Delphi et C++Builder.



Pour ceux qui ne sont pas familiers au monde Delphi, il faut noter qu'il s'agit à la fois d'un langage de programmation orienté objet et un EDI pour ce langage pour le développement rapide d'applications de bureau, mobiles, Web et de console. Il est souvent associé avec C++Builder, qui ensemble, constituent essentiellement la suite de développement RAD Studio. C++Builder reprend simplement les mêmes concepts, la même interface et la même bibliothèque que Delphi en utilisant le langage C++.



Lancé le 21 novembre 2018,



Lancé exactement un an plus tard, RAD Studio 10.3.3 s'appuie sur les fonctionnalités des versions 10.3, 10.3.1 et 10.3.2 de la suite de développement auxquelles se sont ajoutées quelques nouveautés intéressantes.



Avec cette Release 3, les développeurs peuvent cibler Google Play Store avec les versions 64 bits de leurs applications Delphi FireMonkey. Ils peuvent également simplifier le développement de leurs applications multi-tiers et le déploiement de RAD Server via une image Docker préconstruite. RAD Studio 10.3.3 permet en outre de créer des applications C++ et Delphi pour iOS 13 ainsi que des applications Delphi pour macOS Catalina. Les développeurs peuvent aussi accéder à plus de 70 sources de données avec une licence d'abonnement Enterprise Connector incluse pour les éditions Entreprise et Architecte de la suite de développement.



Prise en charge d'Android 64 bits pour Delphi



L'une des principales nouveautés de la version 10.3.3 de RAD Studio est la prise en charge des applications Android 64 bits pour Delphi. Vous pouvez maintenant créer des applications Android 64 bits prêtes pour Google Play Store, avec la prise en charge d'Android App Bundle. Vous pouvez donc toucher une plus large base d'utilisateurs d'Android avec Delphi 10.3.3.



On note particulièrement :

un nouveau compilateur Delphi pour la plateforme Android 64 bits, basé sur l'infrastructure de compilateur LLVM. Ce compilateur est compatible avec le compilateur Android 32 bits et prend en charge le modèle de mémoire ARC comme tous les autres compilateurs de plateformes mobiles Delphi (iOS 32 et 64 bits et Android 32 bits) ;

une prise en charge étendue de la bibliothèque d'exécution Delphi (Run-Time Library ou RTL), notamment l’accès au système de fichiers principal, l’intégration de plateforme, la gestion de la mémoire et des threads, mais également les bibliothèques clientes HTTP et REST, la bibliothèque de programmation parallèle, entre autres ;

une prise en charge complète de la bibliothèque FireMonkey et de tous les contrôles FireMonkey précédemment disponibles sur la plateforme Android 32 bits ;

une prise en charge de la base de données RTL et de la bibliothèque d'accès au client FireDAC, avec le support des mêmes bases de données précédemment disponibles sur la plateforme Android 32 bits ;

des améliorations de la prise en charge de FMX pour la plateforme Android, à la fois pour les applications 64 bits et 32 bits ;

la prise en charge d'InterBase pour Delphi Android 64 bits. Vous pourrez cibler Android 64 bits avec InterBase embrarqué (IBLite et IBToGo)



Support d'iOS 13 et macOS Catalina



Une autre nouveauté parmi les plus importantes de RAD Studio 10.3.3 est la prise en charge du ciblage de l’App Store d'iOS 13 (pour Delphi et C++Builder) et de macOS Catalina (Delphi uniquement). Vous pourrez donc créer des applications mobiles iOS 13 prêtes pour l'App Store et cibler le macOS App Store avec les applications Delphi macOS Catalina 64 bits.



Déploiement Docker de RAD Server



La version 10.3.3 de la suite de développement d'Embarcadero Technologies inclut la prise en charge du déploiement Docker et de la configuration de RAD Server via des scripts intégrés. L'éditeur fournit également une image Docker préconstruite pour RAD Server sous Linux, hébergée sur Docker Hub. Cela simplifie grandement le déploiement de RAD Server en production dans Docker.





Les connecteurs d'entreprise (Enterprise Connectors) sont inclus dans les éditions Entreprise et Architecte



RAD Studio 10.3.3 inclut une licence d'abonnement d'un an à Enterprise Connectors pour les éditions Entreprise et Architecte. Les connecteurs d'entreprise rendent la connexion à n'importe quelle application aussi simple que la connexion à une base de données. Les développeurs ayant ces licences pourront avoir accès à plus de 70 applications d'entreprises.





RAD Studio 10.3.3 inclut également plus de 180 améliorations pour la correction de problèmes signalés par les utilisateurs. Delphi 10.3.3, C++Builder 10.3.3 et RAD Studio 10.3.3 sont disponibles au téléchargement.





